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▲教育部體育署主辦「113學年度全國各級學校民俗體育競賽」。（圖／教育部體育署）

教育部體育署主辦「113學年度全國各級學校民俗體育競賽」，本屆賽事依往例分項目於兩個週末、兩地舉行，明（22）日起3天在台南大學辦理扯鈴、跳繩、武陣和陀螺共4個項目；12月7日起移師嘉義縣吳鳳科技大學展開2天賽事，辦理舞龍、臺灣獅、客家獅、醒獅、文陣、踢毽、撥拉棒、砌磚及流星球等9個項目，來自全國20縣市、552所學校，共計9,303人次齊聚中、南部賽場，各項參賽指標皆再創賽史新高。體育署長年推展校園民俗體育活動，培養學生「終身學習」與「運動習慣」，委託國立臺南大學及國立體育大學辦理輔導民俗體育扎根學校、青年教師到校教學與製作教學影片、培育師資與裁判，以及舉辦民俗體育競賽等，持續將民俗體育向下扎根，除傳承我國固有傳統體育活動及文化外，同時達到提升學生運動人口之目的。在臺南大學進行的扯鈴項目，是歷年來各項目參賽人數之冠，去（112）年賽事特別增設「雙人迴旋互拋競速賽」，受到各方好評與歡迎；今年再增設新項目「Battle一對一的對抗賽」，這項目是參考街舞的「BATTLE競技」的理念，選手必需在當下感受音樂的同時配合出招，而且在出招的當下，同時也要回應對手的表現與攻勢，對於選手而言，每一回合都是未知的挑戰，新項目精彩可期。苗栗縣後龍國小六年級洪悅家，於前（111）年在扯鈴項目-以速度取勝的「繞腳競速賽」，國小高年級組以1分鐘內繞出320下的「超人」成績，締造賽史最佳紀錄；去年洪悅恩(洪悅家的弟弟)以第1名成績繞出268下，但仍未改寫哥哥最佳紀錄，今年期許可以破紀錄，讓人拭目以待。在武陣項目，值得注意的是成軍4年的高雄市茄萣國小，110年首次參賽就拿下特優，111年「2連霸」，去年再度以21人組成的「小而美」在宋江陣順利完成「3連霸」，今年目標直指「4連霸」。在吳鳳科技大學進行的項目中，以「鼓陣喧天、熱鬧滾滾」的醒獅值得關注，來自新北市龜山國小112年在國小組拿下4個項目「特優」佳績，包括「傳統南獅女子組」、「雙獅男女混合組」、「多獅男女混合組」及「雙獅女子組」，今年是否能持續穩住優勢，值得期待。被譽為文陣項目「陣頭之王」的金門中正國小，112年出賽的30名選手當中有15位是新手，一舉完成「9連霸」，今年將挑戰十全十美的「10連霸」。本賽事自108學年度起增設「民俗體育全國賽菁英決賽」，今年於11月24日下午在臺南大學及12月8日下午在吳鳳科技大學登場，精選出舞龍、醒獅、臺灣獅、扯鈴和跳繩等5個極具觀賞性的項目，讓甫於全國賽出線的各組前2名隊伍，在菁英決賽爭取最高榮譽「金質獎」。菁英決賽全程由國立臺灣體育運動大學轉播團隊負責賽事直播服務，屆時無法親臨比賽現場的民眾，可以透過體育署官方YouTube頻道MOE Sports現場直播，同步欣賞學生們帶來豐富多元的民俗體育賽事。