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AI巨頭輝達在20日公布第三季度財報，第三季營收為351億美元，按年增長94％，淨利潤為193.1億美元。輝達繳出優異數字，但是否足以滿足市場期望則仍待觀察。美股21日開盤後，各主要指數漲跌互見，來回波動拉鋸，似乎也展現了投資人對輝達最新財報的看法不一。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲167.88點或0.39％；標普500指數下跌3.53點或0.06％；那斯達克指數下跌133.56點或0.70％；費城半導體指數上漲5.53點或0.11％。根據《CNBC》報導，輝達開盤後股價一度上漲近5％，但隨後漲幅回吐，一度轉跌然後又拉回，震盪起伏，截至寫稿時間為止，輝達股價報143.76美元，下跌1.46％。輝達表現也牽動大盤走勢，呈現波動拉鋸。輝達股價今年以來已經上漲了190％以上，最新財報是否足以支撐輝達繼續上揚，投資人顯得意見分歧。有些交易員認為，相比於前幾季度，輝達的營收成長已有所放慢。Rational Dynamic Brands Fund的投資經理克拉克（Eric Clark）表示，投資人可能會因為逢低買進的考量，搶買任何實際表現正在放緩的股票。但是，如果始終未出現好消息，逢低買進的買氣無法持久，最終更積極主動的交易員會開始減少投資。與此同時，加密貨幣市場的火熱持續提振市場情緒，比特幣價格上漲逼近9萬8000美元大關。美國勞工部21日公布最新數據，上週初領失業補貼金人數為21.3萬人，比前一週減少6000人，低於經濟學家預期，顯示勞動市場即使並未走強，至少也仍保持穩定。