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充滿著愛與希望的聖誕佳節即將到來，義大皇家酒店今（21）日舉辦聖誕點燈儀式，並與南勝聖母堂慈善會攜手推出「偏鄉送暖 點亮心願」公益活動，蒐集了來自高雄六龜區、甲仙區與美濃區的荖濃國小、小林國小及廣興國小等上百位學童的心願，協助他們實現聖誕願望。義大皇家酒店總經理李甫彥、高市府社會局副局長葉欣雅、南勝聖母堂慈善會主委蘇莉琄等人，一同將聖誕心願懸掛至飯店心願牆上。聖誕願望清單上，包含能增加知識的課外讀物；提升運動表現的籃球；守候家中長輩的護腰；或是幫助孩子勤奮學習的檯燈；每個願望都乘載著愛與希望，並種下夢想的種子。義大皇家酒店指出，活動開跑，即有飯店神秘客人孫先生熱情參與此活動，大氣地認領50份禮物，瞬間為聖誕心願牆增添了濃厚的溫暖氣息。「偏鄉送暖 點亮心願」公益活動，自即日起至12月13日止，可以透過義大皇家酒店大廳之心願牆或飯店官網及臉書粉絲團等處進行心願認領，並在12月13日前將認領的禮物寄回義大皇家酒店。飯店將於聖誕前夕將所有禮物親手送達偏鄉學童手中，實現他們的聖誕心願。