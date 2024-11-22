東北季風持續在今（22）日影響台灣，不過中央氣象署預報員李孟軒指出，今明兩天水氣減少，北台灣的雨勢有所趨緩，但基隆北海岸、大台北山區及東北部仍要防範局部較大雨勢，白天氣溫雖然仍較涼，但早晚溫度略有回升，週日至下週一（11/24至11/25）回溫，全台白天有望超越25度，下週二（11/26）將有更強的冷空氣，氣溫將比本週還低。
今天天氣稍有變化 北台灣仍算濕涼
李孟軒表示，今天開始水氣減少，降雨範圍落在桃園以北、東北部，不過雨勢不會像前兩天這麼持續，明天降雨則會再比今天少，週日至下週一只剩基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，大台北和花東時不時有零星雨勢。
氣溫部分，今天北台灣整天氣溫介於19至22度間，早晚不如前幾天冷，中南部白天則是26至28度，早晚仍要留意20度左右的低溫；週日、下週一明顯回溫，北部及東北部17至26度，花東20至27度，中南部19至29度。
🟡今天空氣品質
今天受東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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李孟軒表示，今天開始水氣減少，降雨範圍落在桃園以北、東北部，不過雨勢不會像前兩天這麼持續，明天降雨則會再比今天少，週日至下週一只剩基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，大台北和花東時不時有零星雨勢。
氣溫部分，今天北台灣整天氣溫介於19至22度間，早晚不如前幾天冷，中南部白天則是26至28度，早晚仍要留意20度左右的低溫；週日、下週一明顯回溫，北部及東北部17至26度，花東20至27度，中南部19至29度。
🟡今天空氣品質
今天受東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。