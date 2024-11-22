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▲週末雨勢有所趨緩，不過下週水氣隨著冷空氣增加，降雨範圍又會擴大。（圖／中央氣象署）

▲明（22）日至週末氣溫有所回升，下週二則有新一波冷空氣導致降溫。（圖／中央氣象署）

東北季風持續在今（22）日影響台灣，不過中央氣象署預報員李孟軒指出，，週日至下週一（11/24至11/25）回溫，全台白天有望超越25度，下週二（11/26）將有更強的冷空氣，氣溫將比本週還低。李孟軒表示，，明天降雨則會再比今天少週日至下週一只剩基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，大台北和花東時不時有零星雨勢。氣溫部分，，早晚不如前幾天冷，；週日、下週一明顯回溫，北部及東北部17至26度，花東20至27度，中南部19至29度。今天受東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。