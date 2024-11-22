2024世界12強棒球賽「4強超級循環賽」，今（22）日上午11時上演「台美大戰」，面對陣中不乏大聯盟百大新秀、賽場經驗豐富老將的美國，中華隊派出左投陳柏清先發；而回顧近20年雙方在「12強、奧運、經典賽」等一級國際賽交手紀錄，台灣面對美國9戰只取得1勝、目前6連敗的窘境，期盼中華隊能突破重圍，擊敗美國。

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2001年開始，台灣、美國在一級國際賽曾交手9次，總戰績1勝8敗，大多集中在2011年尚未改制的世界盃棒球賽，最近一次對戰是2019年的12強棒球賽，當時「最強銀行員」吳昇峰主投6.2局失3分、飆出7次三振，中華隊最終1分飲恨輸球。

▲效力合庫棒球隊、擁有「最強銀行員」封號的亞運中華隊投手吳昇峰。（NOWnews資料照）
▲「最強銀行員」吳昇峰曾在2019的12強賽，面對美國投出6.2局失3分、7次三振的好表現。（NOWnews資料照）
若將時間再拉長，從1972世界盃開始，包含洲際盃、奧運、經典賽，台美一級國際賽共交手34場，中華隊戰績8勝26敗，勝率為23.5%；中華隊從2005年開始，已吞下對戰6連敗，前一次擊敗美國要追溯到2003年的世界盃。

2003年中華隊在世界盃複賽碰上美國，推出杜章偉掛帥，前六局只被對手敲出一發陽春砲失分，後來靠著林智勝的超前轟打破僵局，杜章偉合計7.2局僅失1分，陳偉殷、林恩宇再後聯手把關，幫助中華隊以2比1收下勝利。

雖然中華隊歷年對戰美國戰績不佳，不過今年的台灣英雄是從12強還沒開打就被各界看扁，最後一一打破質疑前進東京巨蛋，期待中華隊能創造新的歷史！目前台灣複賽戰績0勝1敗，今日上午11時將迎戰美國，明天（11/23）晚間將和地主日本碰頭，週日（11/24）則視4強超級循環賽戰績，決定要打季軍賽或冠軍賽。

▲2024世界棒球12強「4強賽程」。（圖／NOWnews社群中心製）
▲2024世界棒球12強「4強超級循環賽賽程」。（圖／NOWnews社群中心製）

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