2024世界12強棒球賽「4強超級循環賽」，今（22）日上午11時上演「台美大戰」，中華隊派出左投陳柏清擔綱先發，美國則由格羅茲（Zac Grotz）掛帥，台美兩隊複賽首戰分別敗給委內瑞拉和日本，這場絕不能輸的比賽，《NOWnews今日新聞》也將透過文字直播，和球迷一起替台灣好手加油！
中華隊昨（21）日0比2不敵委內瑞拉，目前複賽戰績和美國同為0勝1敗，今日比賽結束後，明天（11/23）晚間將和地主日本碰頭，週日（11/24）則視4強超級循環賽戰績，決定要打午場的「季軍賽」或晚場的「冠軍賽」。
🟡台美大戰先發投手賽前分析
左投陳柏清效力於中職台鋼雄鷹，上季繳出6勝10敗、防禦率3.53的成績單，作為台鋼唯一入選12強國家隊的成員，陳柏清在預賽擔任抗日先發，主投3.1局被擊出2安打失掉3分，包括挨了1支全壘打，投出3次保送、1次三振。
美國的 Zac Grotz 今年31歲，上賽季效力於墨西哥聯盟蒙克洛瓦鐵人隊，繳出7勝1敗、防禦率2.35的超殺成績，本屆預賽曾先發面對委內瑞拉，主投3.2局失1分責失，無關勝敗。 Zac Grotz 曾在2019年登上大聯盟，今年替墨西哥聯盟打球期間，甚至一度傳出富邦悍將想網羅他的消息，如今將正式和台灣選手展開對決。
🟡2024世界棒球12強電視、網路直播
❗電視直播：緯來體育台、東森新聞台
❗中華電信MOD：愛爾達體育台
❗網路直播：Hami Video、ELTA.tv
🟡台灣、委內瑞拉先發名單（稍晚公佈）
📍中華隊
📍美國隊
🟡台委大戰文字直播（比賽開打後不斷更新）
📍一局上
📍一局下
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🟡台美大戰先發投手賽前分析
左投陳柏清效力於中職台鋼雄鷹，上季繳出6勝10敗、防禦率3.53的成績單，作為台鋼唯一入選12強國家隊的成員，陳柏清在預賽擔任抗日先發，主投3.1局被擊出2安打失掉3分，包括挨了1支全壘打，投出3次保送、1次三振。
美國的 Zac Grotz 今年31歲，上賽季效力於墨西哥聯盟蒙克洛瓦鐵人隊，繳出7勝1敗、防禦率2.35的超殺成績，本屆預賽曾先發面對委內瑞拉，主投3.2局失1分責失，無關勝敗。 Zac Grotz 曾在2019年登上大聯盟，今年替墨西哥聯盟打球期間，甚至一度傳出富邦悍將想網羅他的消息，如今將正式和台灣選手展開對決。
🟡2024世界棒球12強電視、網路直播
❗電視直播：緯來體育台、東森新聞台
❗中華電信MOD：愛爾達體育台
❗網路直播：Hami Video、ELTA.tv
🟡台灣、委內瑞拉先發名單（稍晚公佈）
📍中華隊
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