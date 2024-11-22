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▲2024世界12強棒球複賽首戰，台灣以0:2不敵委內瑞拉吞下首敗，今天上午11時將迎戰美國，力拼首勝。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強賽，美國隊派出曾登上大聯盟的右投 Zac Grotz 先發面對中華隊。（圖／美聯社／達志影像）

2024世界12強棒球賽「4強超級循環賽」，今（22）日上午11時上演「台美大戰」，，台美兩隊複賽首戰分別敗給委內瑞拉和日本，這場絕不能輸的比賽，《NOWnews今日新聞》也將透過文字直播，和球迷一起替台灣好手加油！，今日比賽結束後，明天（11/23）晚間將和地主日本碰頭，週日（11/24）則視4強超級循環賽戰績，決定要打午場的「季軍賽」或晚場的「冠軍賽」。左投陳柏清效力於中職台鋼雄鷹，上季繳出6勝10敗、防禦率3.53的成績單，作為台鋼唯一入選12強國家隊的成員，，包括挨了1支全壘打，投出3次保送、1次三振。美國的 Zac Grotz 今年31歲，上賽季效力於墨西哥聯盟蒙克洛瓦鐵人隊，，本屆預賽曾先發面對委內瑞拉，主投3.2局失1分責失，無關勝敗。 Zac Grotz 曾在2019年登上大聯盟，，如今將正式和台灣選手展開對決。❗電視直播緯來體育台、東森新聞台❗中華電信MOD愛爾達體育台❗網路直播📍一局上📍一局下