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美國總統當選人川普（Donald Trump），近來因屢屢提名頗具爭議的新內閣成員，在美國政壇掀起波瀾，其中他所提名的司法部長、前眾議員蓋茲（Matt Gaetz）深陷與未成年人的性交易醜聞，傳出連參議院的共和黨人都不願相挺。而他本人在歷經多日爭議後，於社群平台上發文，宣布退出司法部長提名戰。綜合外媒報導，蓋茲表示，自己已經和參議員們會晤，也由衷感謝支持者，然而，儘管勢頭強勁，但他的提名明顯干擾了川普及范斯過渡團隊的工作，他認為沒必要再浪費時間於這場曠日持久的混戰上，因此他不再考慮競逐司法部長一職，強調美國司法部必須在川普就任的第一天便可展開工作。對此，川普也在社群媒體上回應，讚賞蓋茲先前為了出任司法部長而做的努力，現在他為了不想分散外界對新政府的注意力而放棄，他尊重蓋茲的決定，聲稱對方擁有美好的未來，他也非常期待看到蓋茲日後的表現。除了從未在司法部任職、也沒有擔任過檢察官的經驗以外，42歲的蓋茲，先前還曾面臨眾議院道德委員會，對他與1名17歲少女發生性關係的調查，這為他的司法部長提名蒙上了陰影。當地時間週三，道德委員會針對是否發布調查報告一事，以5比5的票數陷入僵局，讓他的司法部長提名更受質疑。在蓋茲宣布退出提名後，民主黨眾議員紛紛表達看法，認為蓋茲被提名司法部長本就是一場鬧劇，畢竟司法部長要領導一個超過10萬人組成的政府部門，包括檢察官、情報人員，負責打擊犯罪、消除毒品等，需要由非常有能力的人擔任，而蓋茲無疑是很糟糕的選擇：「美國人民應該得到一位致力於服務他們和法治的提名人，而不是總統本人或黨派。」就連共和黨人也不反對蓋茲退出提名，懷俄明州參議員盧米斯（Cynthia Lummis）就表示，蓋茲的決定有利於減少川普提名人在參議院面對的阻力；印第安納州參議員布勞恩（Mike Braun）也直言：「從目前發生的一切來看，我並不感到驚訝。」目前尚不知川普下一個會提名誰當司法部長，也不清楚蓋茲是否會重返眾議院（他在獲得提名時辭去眾議員職位），他並未回應外媒的置評請求。