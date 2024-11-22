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AI巨頭輝達（Nvidia）在20日公布第3季度財報，雖然繳出優異數字，但是否足以滿足市場期望則仍待觀察，並影響科技股週四開盤後走軟，但美股主要指數整體表現仍偏好，道瓊工業指數收盤時大漲461點。綜合《CNBC》等外媒報導，投資者從輝達等科技股，轉向可能從經濟加速成長受益的周期股、小型股等等，高盛（Goldman Sachs）、工業巨頭開拓重工（Caterpillar）和零售商家得寶（Home Depot）是當天的贏家。Siebert首席投資長馬拉克（Mark Malek）表示：「這一週每個人都在重新思考川普交易。人們越來越認真地對待它。僅僅說『我們認為該行業會表現良好』是不夠的—你必須要有一些答案。」此外，美國上週初請失業金人數意外下降，減少6000人至21.3萬人，是4月以來的新低，也低於預期的22萬人，顯示11月就業成長反彈；投資人並密切關注12月中旬FOMC會議前、聯準會（Fed）官員的相關評論。21日收盤，美股道瓊工業指數上漲461.88點或1.06%，收報43870.35點；標準普爾500指數上漲31.60點或0.53%，收在5948.71點；那斯達克指數上漲6.28點或0.03%，收18972.42點；費城半導體指數上漲78.81點或1.61%，收4963.05點。焦點個股方面，輝達股價一度滑落3.6%，收盤時微彈0.53%，每股報146.67美元。