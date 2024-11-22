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美國白宮正面臨權力交接的關鍵時期，並影響國際地緣衝突緊張性升溫，先是烏克蘭陸續發射美國「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）與多枚英國製「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈，來攻擊俄羅斯境內目標，接著又傳出俄羅斯也首度朝烏克蘭發射洲際彈道飛彈。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日證實，已利用新型「Oreshnik」極音速中程彈道飛彈，襲擊烏克蘭一處軍工設施，並警告俄烏戰爭正蔓延至全球範圍。根據《路透社》報導，俄羅斯週四向烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）發射了一枚高超音速中程彈道飛彈，以報復美國和英國，允許基輔使用西方先進武器襲擊俄羅斯領土一事，也進一步升級了這場持續超過千日的戰爭。基輔此前曾指控，俄羅斯對其領土發射了一枚洲際彈道飛彈，但有美國官員隨即駁斥稱，不是洲際彈道飛彈，而是射程較小的中程彈道飛彈，蒲亭也證實了這點。然而，無論是哪種射程的飛彈，都凸顯了緊張局勢在過去幾天已迅速加劇。蒲亭並在全國電視演說中警告，後續還會有更多反擊行動，聲稱在烏克蘭使用英美提供的先進武器後，俄烏戰爭正在升級為全球衝突：「正如我們一再強調的那樣，從那時起，這場由西方挑起的地區衝突，已經具有了全球性的因素。如果侵略行為升級，我們也會果斷對稱回應。」蒲亭還補充說，俄羅斯正在開發更多短程和中程飛彈，以回應美國在歐洲、遠東地區部署中短程飛彈的計畫，在使用這類武器前會先對平民發出預警，並指控美國在2019年時，以過於牽強的藉口，單方面破壞、退出《中程飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）是個錯誤。1名美國政府人員透露，華府在這次襲擊發生前不久，已收到來自俄羅斯的通知，並向基輔和其他盟友通報情況，為俄國可能使用這類武器做好準備。