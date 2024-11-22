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▲今小雪東北季風持續影響，北北基宜仍有水氣，氣象署發布大雨特報，氣溫要到週末才會回升。（圖／記者陳明安攝）

▲本週末東北季風減弱氣溫回升，不過下週三東北季風或大陸冷氣團南下，週四清晨北台灣可能下探13度低溫。（圖/中央氣象署）

下週低溫有下探13度機會！，中央氣象署也針對北北基、宜蘭等4縣市發布大雨特報，預計這波東北季風週末才會開始減弱，中央氣象署表示，今天持續受到東北季風影響，水氣有略為減少，桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，氣象署表示，明天天氣型態和今天不會差太多，僅水氣變少，，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，北部及東北部15至20度；花東19至23度；中部15至21度；南部18至23度；離島地區則是15至21度。氣象署表示，依目前最新資料研判28日至29日清晨氣溫最低，這波冷空氣的強度及影響時間仍有不確定性，氣象署將密切觀察。