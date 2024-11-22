下週低溫有下探13度機會！今（22）日為24節氣的小雪，東北季風持續影響，清晨平地最低溫出現在新北石碇15.8度，中央氣象署也針對北北基、宜蘭等4縣市發布大雨特報，預計這波東北季風週末才會開始減弱，不過下週四另一波更強的東北季風或大陸冷氣團南下，屆時全台降溫有感，北部及東部可能下探13度低溫，民眾要及早準備冬衣！
今小雪東北季風持續影響！回暖時機點曝光
中央氣象署表示，今天持續受到東北季風影響，水氣有略為減少，桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區降雨時間較長，要留意較大雨勢發生。在溫度方面，今天北部、東部整天氣溫約18度至23度；花東地區約20至26度，中南部地區約19至28度，日夜溫差較大。
氣象署表示，明天天氣型態和今天不會差太多，僅水氣變少，而這波東北季風將會在週日至下週一減弱，各地氣溫才會逐漸回升，降雨較少，僅基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下週三東北季風增強南下！可能達冷氣團標準下探13度
而回溫時間僅短短幾天，下週三東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，水氣也增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，北部及東北部15至20度；花東19至23度；中部15至21度；南部18至23度；離島地區則是15至21度。
直到週四東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，但水氣減少，各地大多天氣為多雲到晴，不過北部及東北部有機會出現最低溫13度，花東地區16至21度，中南部15至23度，離島地區則是14度至20度。氣象署表示，依目前最新資料研判28日至29日清晨氣溫最低，這波冷空氣的強度及影響時間仍有不確定性，氣象署將密切觀察。
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中央氣象署表示，今天持續受到東北季風影響，水氣有略為減少，桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區降雨時間較長，要留意較大雨勢發生。在溫度方面，今天北部、東部整天氣溫約18度至23度；花東地區約20至26度，中南部地區約19至28度，日夜溫差較大。
氣象署表示，明天天氣型態和今天不會差太多，僅水氣變少，而這波東北季風將會在週日至下週一減弱，各地氣溫才會逐漸回升，降雨較少，僅基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下週三東北季風增強南下！可能達冷氣團標準下探13度
而回溫時間僅短短幾天，下週三東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，水氣也增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，北部及東北部15至20度；花東19至23度；中部15至21度；南部18至23度；離島地區則是15至21度。
直到週四東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，但水氣減少，各地大多天氣為多雲到晴，不過北部及東北部有機會出現最低溫13度，花東地區16至21度，中南部15至23度，離島地區則是14度至20度。氣象署表示，依目前最新資料研判28日至29日清晨氣溫最低，這波冷空氣的強度及影響時間仍有不確定性，氣象署將密切觀察。