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中國湖南省地質院21日宣布，在平江縣萬古金礦田發現重大突破，於深度地層發現超過40條金礦脈，礦床規模屬於超大型，預測黃金儲量超過1000噸，以現行金價計算資源價值達6000億元人民幣，相當於新台幣2.6兆。根據《新華社》報導，湖南省地質院副院長劉擁軍聲稱，湖南省自然資源廳、地質院、礦產資源集團，多年來投入萬古金礦田探勘工作，使用三維地質建模、可控源音頻大地電磁探測等技術，累計完成鑽探15萬多公尺，終於取得重要成果。結合勘查成果與礦化訊息，專家小組預測，萬古金礦田地下3000公尺以上黃金資源潛力儲藏量超過1000噸，就連勘探核心區外圍鑽孔也發現了金礦，顯示勘探前景非常可觀。從當局公布的照片顯示，部分岩石樣本甚至發現「明金」的蹤跡，報導引述有40多年從業經驗的探礦專家陳如林說法，在萬古金礦田地下1500公尺以上勘探，一些區域鑽探55孔，就有48個孔發現金礦，見礦率高達87.3％。中國工程院院士、中國地質科學院礦產資源研究所研究員毛景文，中國工程院院士、中國地質科學院礦產資源研究所副總地質師唐菊興等人考察後認為，萬古金礦田找礦實現重大突破，對國家新一輪金礦增儲目標任務、國家經濟與社會發展、資源安全保障，都具有重要意義。