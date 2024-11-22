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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平本季達成史上首次的「50轟50盜」紀錄，連續2年、生涯第3次榮獲MVP。MVP獎由美國棒球作家協會30名會員依例行賽表現投票選出，大谷是繼去年之後再度獲獎。大谷這次拿下該獎，也成為史上第12位「3奪MVP」的球員、史上第2位美聯和國聯都獲獎的球員、以及史上首位指定打擊球員拿獎的球員。MVP獎始於1911年，這是史上首次選指定打擊（DH）球員獲獎，另外大谷翔平也是史上第2位在美國聯盟和國家聯盟同時獲得過該獎項的球員。效力道奇隊第一年的大谷以54支全壘打和59個盜壘創造了本賽季首個50勝50負的戰績，並且還獲得了本壘打冠軍和打點冠軍。明年，他有望以「二刀流」球員的身份回歸，目標是連續2年幫助洛杉磯道奇隊贏得世界大賽冠軍。在此之前只有11名球員曾經拿過3次以上的年度MVP：Barry Bonds（7次）、Mike Trout（3次）、Albert Pujols（3次）、Alex Rodriguez（3次）、Mike Schmidt（3次）、Mickey Mantle（3次）、Yogi Berra（3次）、Roy Campanella（3次）、Stan Musial（3次）、Joe DiMaggio（3次）、Jimmie Foxx（3次）。MLB史上在大谷翔平之前，僅有Frank Robinson同時拿過美聯和國聯MVP，他在1961年拿到國聯年度MVP，之後又在1966年拿下美聯MVP。1982年，他第一年獲得票選資格就以89.2%的得票率進入古柏鎮。本季大谷翔平「投手」身分因傷暫時關機，但是專注於打擊的他，繳出MLB史上第一次的單季「50轟50盜」，整季則是繳出197支安打，54轟、59盜、130分打點，打擊三圍.310／.390／.646。