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勞發署員工遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，遭控霸凌員工的勞發署長謝宜容神隱多日終於在20日晚間道歉，原本勞動部長何佩珊說，22日會帶著謝宜容出面，不料21日晚間卻傳出謝宜容「不讀不回」，失去聯繫。對此，粉專「高雄林小姐」直呼，老百姓要的是「停職」調查，結果政府為平息民怨搞「免職」，現在搞到人都聯絡不上了。據悉，勞動部20日下午2點通知謝宜容出席考績會，直至考績會結束，謝宜容都對該訊息「不讀不回」，當天晚上，謝宜容便自行發出道歉信及律師函，而在通知出席考績會陳述意見，也有詢問22日出面致歉的意願，但仍「失聯」，因此勞動部無法為其安排道歉行程。對此，粉專「高雄林小姐」直言，「笑死，你把人家免職了，她為啥還一定會聽你的？」老百姓要的是「停職」調查，政府為平息民怨搞「免職」，現在搞到人都聯絡不上了。「因為她不是你員工了啦！現在得看聯絡得上她的誰能不能勸她出來，但人家若非真心想道歉，出來也是一場爛戲而已。」