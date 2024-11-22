我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）今（22）日公布2024年度MVP得主，美聯由紐約洋基「法官」Aaron Judge拿下30第一名選票，總計420分拿下生涯第2座美聯MVP，同時也是首次全票當選，成為繼1956的傳奇名將Mickey Mantle後，洋基隊史上第二位以全票當選MVP的選手。入選美聯MVP的決選名單的選手，除了Judge外還有堪薩斯皇家的Bobby Witt Jr以及洋基隊友Juan Soto，Witt Jr最終拿下30張第二名選票，總計270分排名第二，Soto則是獲得21張第三名、7張第四名、2張第五名以總分229分排名第三。Judge今年球季開季表現不理想，到從進入五月後開始找回手感，最終在今年例行賽留下打擊率3成22，58轟、144分打點、上壘率0.458、長打率0.701、OPS1.159，成為自2004年的Barry Bonds後，首位能以7成長打率結束賽季的選手。Judge今年幫助洋基打進世界大賽，雖最後無緣生涯第一座世界大賽冠軍，但優異的表現還是讓他收穫生涯第二座MVP獎項，Judge生涯至今已囊獲美聯全壘打王、美聯打點王、年度最佳陣容第一隊外野手、美聯外野手銀棒獎、美聯漢克阿倫獎等。