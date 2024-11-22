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勞發署員工疑遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，勞動部19日公布調查結果，竟稱無法證明勞發署分署長謝宜容有實際霸凌情形，引發輿論炸鍋，事件越演越烈，勞動部長何佩珊20日宣布請辭，行政院長卓榮泰、總統賴清德也先後道歉。不過遭控霸凌員工的謝宜容神隱多日，20日雖發出聲明道歉，但堅稱員工輕生與他的領導風格無關。對此，一名匿名勞發署員工揭露職場霸凌內幕，強調「謝宜容曾經有講過她是坐直升機來的，她跟很多人分享過」；民進黨政策會執行長王義川聽完後忍不住驚呼「她是用直升機這個名詞就對了，哇塞」。一名匿名勞發署員工21日電話連線到節目《新台派上線》，他表示輕生的吳男在資訊小組裡是唯一的正式員工，因此大大小小的公文、採購、資安等工作都由吳男一手協助，吳男很負責任，只要事情來都默默接來；吳男到勞發署約7年，「一直到謝宜容來，他5、6點進來上班之後，會到7點多才去打卡，一直到下班時間的時候，下午5、6點，他會先去打下班卡，然後留在辦公室繼續加班再回家，所以他的工時每天可能都是15、16個小時」。該名匿名員工直言，近日網路上流傳的消息都事實，只要不如謝宜容的意，她就會大聲怒罵，沒有在客氣的，「這個長官（謝宜容）她來我們分署1年8個月，把我們每一個人弄得慘兮兮的」；且事情發生當下，謝宜容還試圖掩蓋一切，因此通知各樓層同仁分三場次去說明，目的就是要讓大家封口。針對謝宜容是否後台很硬，該名匿名員工透露，「謝宜容曾經有講過她是坐直升機來的，她跟很多人分享過」，謝宜容甚至連吳男公祭都沒有到，「這位官威非常的大」；同場節目的王義川聽完後忍不住驚呼，「她是用直升機這個名詞就對了，哇塞」。該名匿名員工說，其實同仁有嘗試向上通報、陳情，但都被壓下來了，「然後隔天謝宜容就會發一份公文說，不准去告密，告密要移送法辦」。