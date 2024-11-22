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墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)21日表示，如果美國總統當選人川普(Donald Trump)對非法居住在美國的移民發起了大規模驅離，墨西哥擬定了一項計畫，接收被驅逐出美國的墨西哥人。薛恩鮑姆補充說，墨西哥也準備向川普政府證明大規模驅逐是不必要的，強調墨西哥人在美國的重要性，包含他們支付的稅金價值。薛恩鮑姆說：「我們將接收墨西哥人，我們對此擁有一項計畫，但在此之前，我們將努力證明他們沒有必要驅逐我們在邊界另外一邊的同胞」，「相反地，他們甚至有利於美國經濟。」川普已宣示，他在明年1月20日上任後將進行大規模驅逐川普誓言在明年1月20日上任後，將實施大規模驅逐和大規模打擊移民。他的競選搭檔范斯(JD Vance)預估，每年驅逐出境的人數可能會達到100萬人。今年10月上任的薛恩鮑姆21日表示，移民不應被視為「罪犯」，並強調了在處理移民問題時人道權利的重要性，並概述了與未來的美國總統採取微妙平衡行動。薛恩鮑姆本週表示，她將向川普提出一種控制移民的「人本作法」，來解決根本原因。薛恩鮑姆的內閣21日將召開會議，討論墨西哥在即將上任的川普政府任內面臨的問題，包括移民、貿易和安全。在此同時，兩支移民車隊正從墨西哥南部前往美國邊境，其中一支是在20日出發的。另一支車隊兩週前從南部城市塔帕珠拉(Tapachula)出發，繼續向邊境前進，不過移民官員表示，車隊規模較最初的3,000人相比已大幅減少。社群媒體上流傳的照片顯示，墨西哥國家衛隊(National Guard)與移民對峙，並試圖阻止車隊向北移動。更多中央廣播電臺新聞