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路透社今天(22日)報導，美國億萬富豪馬斯克(Elon Musk)批評澳洲一項禁止16歲以下孩童使用社群媒體的法律提案，這項擬議中的禁令將對系統性違規的公司，處以最高4,950萬澳元(3,200萬美元)的罰款。澳洲的中間偏左派政府21日向國會提出這項法案，並計劃試行一項年齡驗證系統，來執行社群媒體年齡限制，成為至今全球實施的最嚴格監管措施之一。身為社群媒體平台X的所有人，馬斯克21日晚間回應澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)針對這項法案的貼文指出，這看來像是以一種變相的方式來控制所有澳洲人上網。有幾個國家已誓言要透過立法來遏制孩童使用社群媒體，但澳洲的政策可能成為最嚴格的作法之一，不能以父母同意和先前已存在的帳號作為豁免。法國去年提出一項不足15歲孩童使用社群媒體的禁令，但准許在父母同意下放行；美國數十年來則要求科技公司，對於13歲以下孩童要尋求父母同意才讓他們取得資料。馬斯克先前就曾針對社群媒體政策槓上澳洲中間偏左派的勞工黨(Labor)政府，並稱澳洲的假新聞法是「法西斯主義」。更多中央廣播電臺新聞