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▲大谷翔平連續第2年、職業生涯第3次獲得MVP殊榮，同時這也是他首次在國聯獲得此獎。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊的大谷翔平於11月21日（日本時間22日）榮獲美國職棒大聯盟（MLB）全美棒球記者協會（BBWAA）選出的2024年國家聯盟最有價值球員（MVP）。這是他連續第2年、職業生涯第3次獲得MVP殊榮，同時這也是他首次在國聯獲得此獎。今天他與愛妻真美子一同在領獎時刻直播，兩人養得狗狗「Decoy」卻在宣布得獎的時刻突然逃跑，讓人莞爾一笑。：大谷成為繼1966年Frank Robinson後，58年來第二位在美國聯盟和國家聯盟都拿下MVP的球員。：這是MLB歷史上的首次壯舉。：他是史上第一位達成此成就的指定打擊（DH）球員。宣布奪獎者時，大谷翔平身著棕色外套，與妻子真美子及愛犬「Decoy」一起等待結果。當同隊明星投手Clayton Kershaw宣布大谷為得主時，夫妻開心分享這一榮耀。然而，Decoy卻在發布後突然逃走，讓大谷夫婦也惹不住發出「阿....」的錯愕聲音，讓現場多了一份溫馨與幽默。網友紛紛在社交媒體上笑稱：「MVP揭曉瞬間逃跑的Decoy成為全場亮點！」另外MLB也宣布，Decoy和美聯MVP獲獎者「法官」Aaron Judge的狗狗狗狗Penny和Gus一起獲得「年度最佳狗狗」（Most Valuable Pups）獎。由於右肘手術的影響，大谷本賽季專注於打擊，共出賽159場，並交出以下驚人成績：打擊率：0.310全壘打：54支（連續兩年本壘打王）打點：130分（首位日本選手奪得打點王）盜壘：59次此外，大谷成為MLB史上首位達成「50支全壘打＋50次盜壘」的球員，並在上壘率、長打率及OPS等數據上領先全聯盟。他的表現完全壓制其他競爭者，毫無懸念地再次全票當選。大谷翔平的這一賽季，再次展現他獨特的二刀流的超人天賦，即使無法投球，依然能在打擊領域統治比賽，進一步鞏固其歷史地位。