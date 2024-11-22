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▲吳霏宣佈要淡出音樂圈的貼文火速吸引1萬多人關注。（圖／吳霏IG）

▲吳霏見許多粉絲上當後，才拍影片澄清是「假的啦」，讓不少粉絲氣炸。（圖／吳霏IG）

參加過《聲林之王2》曾被蕭敬騰看好的選手吳霏，後來出道成新生代饒舌歌手，還曾參加過《全明星運動會》第3季，昨（21）日深夜他卻無預警宣布要淡出音樂圈「回歸體育圈」。消息曝光讓粉絲震驚，紛紛心碎留言：「怎麼那麼突然？」就連不少圈內好友也都當真。怎料3小時過後，吳霏又再度更新IG，拍影片跟大家解釋，退出演藝圈的消息是假的，只為了宣傳他的新歌〈假的〉，無厘頭操作讓不少人傻眼，紛紛留言痛批吳霏：「當粉絲白癡？」吳霏昨日晚間接連在IG發文，他先是公布自己要淡出演藝圈的消息，表示這是思考很久做出的決定：「」貼文曝光後網友看了紛紛留言，「好難過，但不管怎樣都支持你」、「霏霏…怎麼那麼突然，我會繼續喜歡你的」、「超愛你的歌，希望有一天你會重拾對音樂的熱忱」、「你去什麼圈，我就追到什麼圈」，甚至有幾名圈內好友也驚訝留言，不敢相信這個消息。3小時過後吳霏又再度於IG發文，這次他直接拍影片面對粉絲，跟大家打完招呼後突然一改嚴肅的表情，大笑喊道：「假的啦！」表示一切都是為了宣傳他的新歌〈假的〉，莫名其妙的反轉讓眾人傻眼，紛紛痛批吳霏惡意戲弄粉絲，「無言…覺得自己像個小丑」、「我差點就要哭死…」、「當粉絲白癡？｣、「這種會把粉絲當白癡耍的藝人，根本不值得喜愛，用欺騙大眾來博取新聞版面，你跟那些人有什麼分別。」不過也有粉絲慶幸的說：「幸好是假消息」，很開心吳霏要發布新歌了，吳霏也在貼文中強調：「這件事情告訴我們，網路上的消息很多都是『假的』，不要一昧的盲目相信，很多事情的真相不一定是你眼中看到的，也不一定是你耳朵聽到的那樣」。吳霏也說他要真誠地跟大家道歉，「隨後吳霏也公開了新歌〈假的〉MV，不免被氣憤的網友砲轟「好難聽」，但還是有大批粉絲支持他，「髮型帥欸」、「這mv也太帥」、「幸好新歌是真的」、「吳霏你真的超帥的」。