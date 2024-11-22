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勞發署員工疑遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，勞動部19日公布調查結果，竟稱無法證明勞發署分署長謝宜容有實際霸凌情形，引發輿論炸鍋；謝宜容雖發出聲明道歉，但仍堅稱員工輕生與他的領導風格無關。前勞動部長許銘春遭外界質疑任內特別拔擢謝宜容，許銘春則澄清「沒有這回事」。不過一位勞動部匿名同仁爆料，謝宜容在許銘春的歡送離別會上，送了價值數萬元的「愛馬仕絲巾」。根據《鏡新聞》的報導，一名勞動部匿名員工爆料，謝宜容在許銘春的歡送離別會上，送了價值數萬元的「愛馬仕絲巾」，讓大家很有壓力，「她就是送最貴的，但是她用什麼錢不知道」；該名同仁透露，原本大家說送禮簡單，心意到就好，而他的長官原本想送自己親手做的印章，但因謝宜容送了愛馬仕絲巾而取消，後來就集資買施華洛世奇首飾。對此，許銘春回應「沒沒沒，真的沒有，沒有什麼特別的禮物，真的沒有」，並強調自己沒有交代要拔擢、升任謝宜容，「當時的人事任用，我們就尊重署長蔡孟良的人事考量」。