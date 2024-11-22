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2024世界12強棒球賽「4強超級循環賽」，今（22）日上午11時上演「台美大戰」，中華隊派出左投陳柏清擔綱先發，美國則由格羅茲（Zac Grotz）掛帥。此戰先發打線出爐，吉力吉撈·鞏冠先發上陣，扛中華隊第4棒，另外三壘手改由張政禹先發，潘傑楷則改守一壘，朱育賢坐板凳。中華隊首戰不敵委內瑞拉，整場比賽雖然有不少攻勢，但都欠缺關鍵一擊，此戰中華隊打線做出調整，讓吉力吉撈先發，總教練曾豪駒期望能夠串聯攻勢，同時也期待陳柏清壓制美國隊打線，曾總說：「陳柏清預賽投球內容不錯，希望利用他的球威，去幫我壓制美國，爭取勝利。」目前複賽戰績和中華隊美國同為0勝1敗，今日比賽結束後，明天（11/23）晚間將和地主日本碰頭，週日（11/24）則視4強超級循環賽戰績，決定要打午場的「季軍賽」或晚場的「冠軍賽」。