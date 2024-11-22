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▲美國棒球作家協會（BBWAA）成員投票選出的本賽季個人獎項的3名決賽入圍者，有洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平、紐約大都會隊的球星Francisco Lindor、以及亞利桑那響尾蛇的Ketel Marte。最終是由大谷翔平獲獎。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平本季達成「50轟50盜」偉業，打破日本傳奇球星「酷斯拉」松井秀喜的日籍球員單季打點紀錄，以130分打點成為新的紀錄保持人。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平帶領道奇隊在世界大賽奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）於11月22日公布2024年兩聯盟的MVP得主，洛杉磯道奇隊的大谷翔平以壓倒性成績榮膺國家聯盟（NL）最有價值球員（MVP）。這是他生涯第3次獲得該榮譽，也是首次在國聯稱霸，創造多項歷史性成就。《NOWnews》將統整大谷本季的例行賽數據、其奪得MVP後寫下的成就，以及他獲獎後的感言，供讀者參考。首位達成「50-50」紀錄：大谷翔平以54支全壘打與59次盜壘，成為MLB歷史上第一位完成「50-50」成就的球員。史上第二位跨聯盟獲MVP：繼1961年的Frank Robinson後，大谷翔平成為58年來第二位在美聯與國聯都獲得MVP的球員全票連任MVP：大谷連續2年以全票當選指定打擊球員首度奪得MVP：作為DH（指定打擊）專任球員獲獎，大谷再次突破傳統對MVP的定義作為道奇隊的核心，大谷本賽季的成績壓倒性領先：打擊數據：打擊率：3成10全壘打：54（國聯冠軍）打點：130（國聯冠軍）盜壘：59（聯盟亞軍）領先國家聯盟9項數據： 包括上壘率 (.390)、長打率 (.646)、OPS (1.036)、得分 (134)、累計壘打數 (411) 等。WAR（勝場貢獻值）：9.2，遠高於其他MVP候選人，顯示他在攻防兩端的綜合影響力。大谷在獲獎後的採訪中表示，這份榮譽不僅屬於自己，更是全隊共同努力的成果。他提到：「最重要的是在世界大賽中獲勝，這才是我們一直追求的目標。」此外，對於未來，他希望繼續挑戰自我，並有望在復出後競逐賽揚獎。大谷同時透露，目前正處於肩部手術後的復健階段，但充滿期待：「希望明年能超越今年的數據，持續進步。」關於MVP榮譽：「我認為這是代表道奇隊整個團隊獲得的榮譽。不僅是例行賽，還包括季後賽以及世界大賽，這都是大家共同努力的結果。」是否有特別想獲得MVP？「我並不是帶著想要獲得MVP的心態開始這個賽季的。來到道奇這支新球隊後，我更想讓自己成為球隊一份子，獲得球迷和隊友的認可，這是我上半賽季的主要目標。」對於最自豪的時刻：「對我而言，最大的目標是贏得世界大賽，這是我最自豪的部分。這個MVP獎項只是代表全隊努力的成果。」對未來的目標：「目前我正專注於復健，希望在復出後展現更強大的表現。如果有機會競逐賽揚獎，那將是很棒的目標，但最重要的是重返球場並全力以赴。」談佐佐木朗西：「我尊重他的意見，無論他選擇哪支球隊，他都能取得很好的成績。」