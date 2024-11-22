美國職棒大聯盟（MLB）於11月22日公布2024年兩聯盟的MVP得主，洛杉磯道奇隊的大谷翔平以壓倒性成績榮膺國家聯盟（NL）最有價值球員（MVP）。這是他生涯第3次獲得該榮譽，也是首次在國聯稱霸，創造多項歷史性成就。《NOWnews》將統整大谷本季的例行賽數據、其奪得MVP後寫下的成就，以及他獲獎後的感言，供讀者參考。
大聯盟歷史新頁：大谷翔平榮獲國聯MVP，締造多項紀錄
歷史性突破與紀錄
首位達成「50-50」紀錄：大谷翔平以54支全壘打與59次盜壘，成為MLB歷史上第一位完成「50-50」成就的球員。
史上第二位跨聯盟獲MVP：繼1961年的Frank Robinson後，大谷翔平成為58年來第二位在美聯與國聯都獲得MVP的球員
全票連任MVP：大谷連續2年以全票當選
指定打擊球員首度奪得MVP：作為DH（指定打擊）專任球員獲獎，大谷再次突破傳統對MVP的定義
本賽季數據與貢獻
作為道奇隊的核心，大谷本賽季的成績壓倒性領先：
打擊數據：
打擊率：3成10
全壘打：54（國聯冠軍）
打點：130（國聯冠軍）
盜壘：59（聯盟亞軍）
領先國家聯盟9項數據： 包括上壘率 (.390)、長打率 (.646)、OPS (1.036)、得分 (134)、累計壘打數 (411) 等。
WAR（勝場貢獻值）：9.2，遠高於其他MVP候選人，顯示他在攻防兩端的綜合影響力。
得獎感言與未來展望
大谷在獲獎後的採訪中表示，這份榮譽不僅屬於自己，更是全隊共同努力的成果。他提到：「最重要的是在世界大賽中獲勝，這才是我們一直追求的目標。」此外，對於未來，他希望繼續挑戰自我，並有望在復出後競逐賽揚獎。大谷同時透露，目前正處於肩部手術後的復健階段，但充滿期待：「希望明年能超越今年的數據，持續進步。」
接受直播連線時Q&A
關於MVP榮譽：「我認為這是代表道奇隊整個團隊獲得的榮譽。不僅是例行賽，還包括季後賽以及世界大賽，這都是大家共同努力的結果。」
是否有特別想獲得MVP？「我並不是帶著想要獲得MVP的心態開始這個賽季的。來到道奇這支新球隊後，我更想讓自己成為球隊一份子，獲得球迷和隊友的認可，這是我上半賽季的主要目標。」
對於最自豪的時刻：「對我而言，最大的目標是贏得世界大賽，這是我最自豪的部分。這個MVP獎項只是代表全隊努力的成果。」
對未來的目標：「目前我正專注於復健，希望在復出後展現更強大的表現。如果有機會競逐賽揚獎，那將是很棒的目標，但最重要的是重返球場並全力以赴。」
談佐佐木朗西：「我尊重他的意見，無論他選擇哪支球隊，他都能取得很好的成績。」
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歷史性突破與紀錄
首位達成「50-50」紀錄：大谷翔平以54支全壘打與59次盜壘，成為MLB歷史上第一位完成「50-50」成就的球員。
史上第二位跨聯盟獲MVP：繼1961年的Frank Robinson後，大谷翔平成為58年來第二位在美聯與國聯都獲得MVP的球員
全票連任MVP：大谷連續2年以全票當選
指定打擊球員首度奪得MVP：作為DH（指定打擊）專任球員獲獎，大谷再次突破傳統對MVP的定義
本賽季數據與貢獻
作為道奇隊的核心，大谷本賽季的成績壓倒性領先：
打擊數據：
打擊率：3成10
全壘打：54（國聯冠軍）
打點：130（國聯冠軍）
盜壘：59（聯盟亞軍）
領先國家聯盟9項數據： 包括上壘率 (.390)、長打率 (.646)、OPS (1.036)、得分 (134)、累計壘打數 (411) 等。
WAR（勝場貢獻值）：9.2，遠高於其他MVP候選人，顯示他在攻防兩端的綜合影響力。
得獎感言與未來展望
大谷在獲獎後的採訪中表示，這份榮譽不僅屬於自己，更是全隊共同努力的成果。他提到：「最重要的是在世界大賽中獲勝，這才是我們一直追求的目標。」此外，對於未來，他希望繼續挑戰自我，並有望在復出後競逐賽揚獎。大谷同時透露，目前正處於肩部手術後的復健階段，但充滿期待：「希望明年能超越今年的數據，持續進步。」
接受直播連線時Q&A
關於MVP榮譽：「我認為這是代表道奇隊整個團隊獲得的榮譽。不僅是例行賽，還包括季後賽以及世界大賽，這都是大家共同努力的結果。」
是否有特別想獲得MVP？「我並不是帶著想要獲得MVP的心態開始這個賽季的。來到道奇這支新球隊後，我更想讓自己成為球隊一份子，獲得球迷和隊友的認可，這是我上半賽季的主要目標。」
對於最自豪的時刻：「對我而言，最大的目標是贏得世界大賽，這是我最自豪的部分。這個MVP獎項只是代表全隊努力的成果。」
對未來的目標：「目前我正專注於復健，希望在復出後展現更強大的表現。如果有機會競逐賽揚獎，那將是很棒的目標，但最重要的是重返球場並全力以赴。」
談佐佐木朗西：「我尊重他的意見，無論他選擇哪支球隊，他都能取得很好的成績。」