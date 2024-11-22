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勞發署員工疑遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，勞動部19日公布調查結果，竟稱無法證明勞發署分署長謝宜容有實際霸凌情形，引發輿論炸鍋，事件越演越烈，勞動部長何佩珊20日宣布請辭，行政院長卓榮泰、總統賴清德也先後道歉；但謝宜容卻僅透過律師發出12點聲明，還堅稱員工輕生與他的領導風格無關，駁斥近期外界對她的各項指控。對此，前立委郭正亮直呼，謝宜容後台太硬了，「不能這樣搞，台灣會被你玩死！」郭正亮21日在節目《亮劍台灣》指出，事件剛爆發時，民進黨內部之所以遲疑了半天，就是因為謝宜容的後台「太硬太硬了」，何佩珊根本不算什麼，「柯建銘兩大辦公室主任都掛掉，一個林智堅、一個何佩珊，人家的後台比你還硬！」郭正亮也揭露謝宜容背景，其家族是雲林的望族，老公是高科技產業的上游供應商，家境很好。後來謝宜容進入台北市政府當社工，當時她的頂頭上司就是陳菊，陳菊是陳水扁時代的社會局長，謝宜容之後就一路往上走，「菊系的人會不認識她？這沒有人會相信。」郭正亮也大讚卓榮泰開記者會道歉一舉，「總不能政府裡面有一些潛伏的力量，都是他們在做決策？不能這樣搞，台灣會被你玩死！」