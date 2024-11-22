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▲特斯拉（Tesla）Cybertruck實車來台灣展示，圖為台北信義新光三越A11館外。（圖／記者李政龍攝）

▲柯震東下訂特斯拉電動皮卡（Tesla Cybertruck）。（圖／柯震東IG）

33歲柯震東入行13年穩居一線男演員之列，據傳一部電影的片酬原則上落在1000萬元左右，讓他經濟方面有餘裕滿足物質慾望，他曾經刷卡買下851萬元RM名錶，今（22）日他發文透露下訂近來在歐美時尚圈和好萊塢名人間流行的「史上最強皮卡車」、特斯拉電動皮卡（Tesla Cybertruck），據了解，一台要價最高新台幣314萬元，台灣目前只能買玩具模型，柯震東購入的疑似是實車。今天凌晨，柯震東在IG限時動態上傳一張訂單截圖，他疑似用手機買下目前名流圈最時髦的「配件」、特斯拉Cybertruck，圖中可見柯震東在官方網站下訂一台實體車，除了有訂單編號，官方還告知：「您已預訂Cybertruck，即將生產時，我們將通知您完成Cybertruck的配置。」柯震東在截圖下方寫下「等待」2字，似乎已經迫不及待交車時刻到來。特斯拉Cybertruck 15日才登台在北中南舉辦靜態巡迴展，讓台灣車迷一睹未來感十足的Cybertruck本尊，據了解，依照規格高低，Cybertruck一台要價落在新台幣191萬元至314萬元不等，台灣車商尚未公開正式販售日期。