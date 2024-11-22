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▲台大新竹分院引進DSAEK手術，突破傳統角膜移植手術必須更換整層角膜的限制。（示意圖／ingimage）

隨著台灣邁向高齡化，接受白內障手術的患者也愈來愈多，不過小程（化名）術後併發角膜內皮細胞受損，導致角膜無法維持正常含水量，形成「偽晶體性角膜水腫」，視力一度難保，但經DSAEK（角膜彈力層剝離電動內皮層移植）手術治療後，他才恢復角膜的透明度與視力，重拾生活品質。台大醫院新竹分院眼科部主治醫師黃韋綸表示，白內障是中、老年人常見視力衰退的原因之一，但部分患者接受手術治療後，可能併發眼角膜水腫，導致視力仍然模糊，甚至更進一步惡化。為提高眼科醫療品質，台大新竹分院引進DSAEK手術，突破傳統角膜移植手術必須更換整層角膜的限制，可保留健康的角膜組織，僅針對角膜損壞的內皮層進行移植，助病人重見光明。黃韋綸解釋，角膜位於俗稱「黑眼珠」範圍最表面，眼睛這部「照相機」的鏡頭，為人體極少數完全透明的組織之一，若因受傷或疾病導致最內層的內皮細胞減少，角膜將無法維持正常含水量，進而造成角膜水腫、混濁，猶如霧玻璃般，嚴重影響視力。由於角膜內皮細胞通常無法自行再生，這類病人通常需要接受角膜移植以替代原先角膜的功能，而目前角膜移植手術的方式可分為全層、前層、內皮層等3大類。黃韋綸指出，程先生的情形僅角膜內皮受損，適合接受角膜內皮層移植手術，因此僅移除受損的內皮層組織，再植入捐贈者的角膜內皮層即可。針對DSAEK手術，黃韋綸說，手術過程透過僅3mm左右的小傷口，即可將切削好的角膜內皮層組織植入患眼，避免傳統全層角膜移植手術傷口較大的問題，並減少縫線鬆脫、傷口滲漏或術後高度散光的風險，也使術後恢復期更為縮短，發生排斥或損傷的機率也較低，整體視覺品質明顯提升。黃韋綸呼籲，角膜移植需仰賴捐贈者的愛心與社會資源投入，而國內隨著國家眼庫持續優化角膜捐贈流程，民眾角膜捐贈品質提升，數量卻仍供不應求，希望能有更多人支持器官捐贈，協助更多像程先生一樣的患者重獲視力。