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勞動部勞動力發展署公務員輕生案持續延燒，被指疑似霸凌的分署長謝宜容被記2大過免職，事後也找律師發聲明道歉，仍無法平息眾怒。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇認為，對方找的律師是勞工專業，而最終謝宜容會繼續安穩的幹到退休、領終身俸。公務員之死引起國人譁然，謝宜容日前委由律師吳俊達發布12點聲明，並引述勞動部行政調查報告，強調她未與同仁身故有直接原因對此，王浩宇表示，如同他預測的，對方找的律師是勞工專業，之後勢必會打復職的行政訴訟。他說，勞動部目前停職的原因，並沒有符合公務員可以兩大過免職的任何一個項目，也就是說程序並不完備，「暫時止血是可以」。王浩宇直言，公務員工作保障標準很高，之後當大家都忘記這件事，這位長官就會低調的、悄悄的回到公家機關，這段時間不用上班的薪水補領回來，繼續安穩的幹到退休、領終身俸；他並諷刺，「謝謝勞動部，你們真棒！」