大谷翔平下個賽季目標是賽揚獎？美國職棒大聯盟（MLB）在今（22）日凌晨公布國聯、美聯MVP得主，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，以壓倒性成績拿下國聯MVP獎盃。除了是大谷翔平生涯第3次獲獎外，也成為史上首位以指定打擊球員身份得獎的球員，在訪談中，被問到新賽季是否會以投手的賽揚獎為目標時，他回應道：「如果可以那是最棒的，但首要目標是先復出。」
新賽季目標是賽揚？ 大谷翔平這樣說
國聯、美聯MVP得主，分別是道奇隊的大谷翔平，以及紐約洋基的隊長「法官」Aaron Judge，雙方今年在世界大賽碰頭，但最終由道奇隊勝出。在大谷翔平獲獎後的感言中，提到賽季最引以為傲的瞬間，他說道：「第一個一定是在世界大賽拿下勝利，我認為這個獎項就像是我代表全隊獲得的，明年我將會和球隊的大家繼續努力。」
明年即將回歸投手丘的大谷翔平，也被主持人問到，是否會把賽揚獎定為新賽季的目標，他表示：「如果能獲得的話當然很棒，但現在會先專心在復健，在復出後拿出更強的表現，並更有自信的站上投手丘，是我現在的目標。」
本季大谷翔平因傷暫時失去「二刀流」光環，直到明年賽季才能投球。然而，專注在打者身份的他，繳出史無前人的單季「50轟50盜」紀錄，整季則是繳出197支安打，54轟、59盜、130分打點，打擊三圍.310／.390／.646的宰制級數據。
我是廣告 請繼續往下閱讀
國聯、美聯MVP得主，分別是道奇隊的大谷翔平，以及紐約洋基的隊長「法官」Aaron Judge，雙方今年在世界大賽碰頭，但最終由道奇隊勝出。在大谷翔平獲獎後的感言中，提到賽季最引以為傲的瞬間，他說道：「第一個一定是在世界大賽拿下勝利，我認為這個獎項就像是我代表全隊獲得的，明年我將會和球隊的大家繼續努力。」
明年即將回歸投手丘的大谷翔平，也被主持人問到，是否會把賽揚獎定為新賽季的目標，他表示：「如果能獲得的話當然很棒，但現在會先專心在復健，在復出後拿出更強的表現，並更有自信的站上投手丘，是我現在的目標。」
本季大谷翔平因傷暫時失去「二刀流」光環，直到明年賽季才能投球。然而，專注在打者身份的他，繳出史無前人的單季「50轟50盜」紀錄，整季則是繳出197支安打，54轟、59盜、130分打點，打擊三圍.310／.390／.646的宰制級數據。