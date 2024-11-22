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大谷翔平下個賽季目標是賽揚獎？美國職棒大聯盟（MLB）在今（22）日凌晨公布國聯、美聯MVP得主，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，以壓倒性成績拿下國聯MVP獎盃。國聯、美聯MVP得主，分別是道奇隊的大谷翔平，以及紐約洋基的隊長「法官」Aaron Judge，雙方今年在世界大賽碰頭，但最終由道奇隊勝出。明年即將回歸投手丘的大谷翔平，也被主持人問到，是否會把賽揚獎定為新賽季的目標，他表示：「本季大谷翔平因傷暫時失去「二刀流」光環，直到明年賽季才能投球。