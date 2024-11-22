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勞發署員工遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，遭控霸凌員工的勞發署長謝宜容神隱多日終於在20日晚間道歉，委由律師發出12點律師聲明，不僅堅稱員工輕生與他的領導風格無關，同時駁斥近期外界對她的各項指控。對此，律師王至德指出，謝宜容這封律師公開信收費應該不便宜，並大膽推測這個案子最後只有行政責任。王至德21日在臉書發文，「或許我們很難證明員工輕生是因為某分署長霸凌所致，但是無法掩蓋確實有霸凌的事實」，他也指出，謝宜容這封律師公開信，收費應該不便宜，「一般律師公開信了不起1、2頁，這封內容這麼多，又逐點查證釐清，應該花費不少時間，收費絕對不低；不過如果傳言是真的，分署長應該還是花得起這個律師費的.....。」王至德也預言該案結局，「實務上要證明霸凌致自殺的機率實在太低了，我大膽推測這個案子最後只有行政責任。」