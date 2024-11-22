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美元堅挺，美元指數再度站上107，即便台股走揚，新台幣兌美元今（22）日早盤仍續貶，並持續靠向32.6元，一度下探32.595元，貶值5分，目前在32.576元震盪整理。美元指數再創近一年新高，主要來自歐元跟英鎊破底帶來的推升動力，讓這一波反攻高點來到107.15，而亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤一度回升至153.975，目前在154.29附近震盪，主要市場押注日本央行可能提前升息。至於韓元早盤升貶互見，在1397.99至1401.54兌1美元盤整，人民幣兌美元中間價小貶來到7.1942，離岸人民幣兌美元在7.2535附近震盪。新台幣兌美元今日早盤同樣走貶，以32.56元、貶值1.5分開出，即便台股走揚，在出口商惜售、美元買盤支撐下，新台幣進一步貶至32.595元，貶值5分，目前在32.576元震盪整理。