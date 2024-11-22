勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，勞動部的調查報告更引發眾怒，總統賴清德與行政院長卓榮泰都為此致歉。案發以來，謝宜容的黑歷史也不斷曝光，有媒體報導，勞動部前部長許銘春卸任時，謝宜容還送上一條價值兩、三萬元的愛馬仕絲巾。名嘴黃益中說，事實並非如此，謝宜容罪該萬死，但不代表可以栽贓給她。
黃益中說，經他多方查證，這條愛馬仕絲巾單價新台幣8800元，為勞動部秘書處單位合送，出資者超過30人，包括跨司處、跨機關及退休人員，均具名於贈送卡片上。雖然各單位都有準備禮物，送麥克風的就不只一個，只是禮物都擺在桌上，愛馬仕禮盒最顯眼，參加歡送會的同仁進門就會看到這個禮盒。
黃益中說，謝宜容是北分署長，這個愛馬仕不是她單位送的，致贈者也不是她，講出「誰的禮物比我好」這句話更不可能是她，而是秘書處的致贈者長官。聽到這句話的現場人證很多，「大家印象深刻」。
黃益中說，毛骨悚然的是，現在勞動部裡顯然有人去跟媒體爆假料，要把這條愛馬仕嫁禍給謝宜容，目的何在？如果送愛馬仕是為了感謝許銘春部長，那何必躲躲藏藏，偷偷去洗這個風向？
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黃益中說，謝宜容是北分署長，這個愛馬仕不是她單位送的，致贈者也不是她，講出「誰的禮物比我好」這句話更不可能是她，而是秘書處的致贈者長官。聽到這句話的現場人證很多，「大家印象深刻」。
黃益中說，毛骨悚然的是，現在勞動部裡顯然有人去跟媒體爆假料，要把這條愛馬仕嫁禍給謝宜容，目的何在？如果送愛馬仕是為了感謝許銘春部長，那何必躲躲藏藏，偷偷去洗這個風向？
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