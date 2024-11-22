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▲ 使用保險套是防治性病的主要方式，研究指出保險套在防治性病及HIV相當有效。(示意圖／取自Pixabay)

日前傳出北部有年輕酒店妹感染愛滋，引起許多老司機恐慌，導致台北市性病諮詢專線及前往台北市立聯合醫院篩檢的民眾都有增加情形，並表示看到報導後擔心感染才趕來諮詢。北市衛生局表示，為落實愛滋防治，各縣市公衛人員均會與新通報的HIV感染者進行會談，了解其感染原因及傳染風險，並針對風險接觸者進行篩檢，以期更有效找到已感染民眾，而此次媒體報導事件雖非北市的個案，但昆明防治中心持續針對轄內的八大行業推動性病防治工作，並於八大行業聯合檢查時，要求各營業場所出示員工衛生教育及健康檢查狀況。因應本次媒體事件，昆明防治中心於11月30日前提供有疑慮民眾隨到隨篩檢服務，可於週一至五上班時間08:30~12:00、13:00~17:00，至北巿萬華區昆明街100號5樓，，或撥打北市性病諮詢專線(02)2370-3738詢問相關資訊。北市衛生局呼籲，有性行為者應至少進行1次愛滋篩檢，若有無套性行為，則每年優至少進行1次篩檢，而有感染風險行為如感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等，則建議每3至6個月篩檢1次，透過篩檢並落實健康管理，才能保護自己及伴侶。