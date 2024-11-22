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▲王寶強自編自導自演的電影《八角籠中》，票房大賣22億人民幣。（圖／新浪娛樂微博）

▲王寶強透過工作室發聲，強調自己無愧於心。（圖／王寶強工作室微博）

▲目前格鬥俱樂部負責人已經報警，警方也已受理調查。（圖／推理君江小宴微博）

中國男星王寶強涉嫌詐騙的關鍵字昨（21）日突然衝上微博熱搜榜，引發大批粉絲關注。報案男子是某格鬥俱樂部負責人，他稱曾和王寶強合作拍電影《八角籠中》，卻沒有拿到該有的分紅，指控王寶強詐騙1.1億人民幣（約新台幣4.5億），目前此案警方已受理調查。王寶強昨日晚間也透過工作室發聲，強調合約都是白紙黑字，「無愧於心，也絕不負信任，我們靜待法律結果。」微博關鍵字「王寶強被舉報涉嫌詐欺」昨晚衝上熱搜，知名狗仔部落客「推理君江小宴」發文爆料，某格鬥俱樂部的負責人向警方報案稱，王寶強及其公司涉嫌詐騙。據悉，雙方曾合作拍攝電影《八角籠中》，但票房分成上有爭議。俱樂部稱，當初與王寶強合作拍電影《八角籠中》時，俱樂部給予王寶強全方位的支持，投入的人力物力財力達到數百萬元。狗仔稱俱樂部曾被承諾可以拿5%的票房分成，但當《八角籠中》票房大賣22億人民幣（約新台幣99億）之後，他控王寶強「翻臉不認賬」，至今沒有向俱樂部支付任何回報和報酬，導致俱樂部現在遭遇非常大的經營困難。對此，王寶強工作室微博昨晚也發文回應，聲明指出：「白紙黑字簽訂的分文不差，承諾過的幫助也從未食言。無愧於心，也絕不負信任，我們靜待法律結果。」消息曝光後，網友看了也紛紛留言討論，「22億票房，他們不會認為王寶強能拿22億吧？無知」、「把合約拿出來看就知道誰對誰錯啊」、「王寶強自己都未必能分到1.1億，這些人在想甚麼？」、「相信警方，早日真相大白」、「沒有王寶強大家應該都不知道這個俱樂部吧？生意不好也跟拍電影沒關係啊」。目前多數網友都站在王寶強這邊，認為如果是合約問題雙方講清楚就好。而電影《八角籠中》是去年7月在中國上映的格鬥題材劇情片，導演、編劇、男主角都是王寶強，他一個人為了推動這部電影投注大量心力；劇情講述早年曾是格鬥冠軍的向騰輝（王寶強飾）遭人陷害誤服禁藥，前途盡毀。後來他帶著一群窮苦孩子練習格鬥，闖出一片天後又面臨利用孤兒牟利的指控，內容道盡世道不公，也讓王寶強獲得第18屆中國長春電影節金鹿獎最佳編劇獎。