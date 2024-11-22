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▲週末雨勢有所趨緩，不過下週水氣隨著冷空氣增加，降雨範圍又會擴大。（圖／中央氣象署）

▲明（22）日至週末氣溫有所回升，下週二則有新一波冷空氣導致降溫。（圖／中央氣象署）

▲明（22）日至週末氣溫有所回升，下週二則有新一波冷空氣導致降溫。（圖／中央氣象署）

影響台灣一整週的東北季風仍然持續中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，今天水氣有慢慢減少的趨勢，，明後天（11/23、11/24）雨勢會更為趨緩，下週一（11/25）天氣最好，吳聖宇表示，今天清晨，台灣本島最低溫在新北石碇的15.8度，一直到週末，，北部、東北部白天高溫20至23度，花東高溫23至26度，中南部高溫26至28度，夜晚清晨在中部以北、東北部、花東縱谷內的空曠地區，低溫仍可能下探到16至18度，都市低溫也有機會降到18至20度。不過今天華南雲雨帶遠離，，大多是小雨或飄雨，中南部多雲到晴。明後天水氣更少，僅剩大台北東側、基隆北海岸、東北角、宜蘭、花蓮有雨，其它地區多雲到晴。吳聖宇說明，下週一降雨少，溫度回升，北部、東北部白天高溫24至26度，花東26至28度，中南部機會來到28至30度；下，北部、東北部白天高溫降回20至23度，花東24至26度，中南部26至28度。目前天氣預報來看，，台北市區低溫也有機會降到14度或以下，達到大陸冷氣團的標準；後續一直到12月初，「極渦低壓」仍將盤旋在日本附近，冷空氣有陸續南下的機會，可能溫度較低的情況會持續一段時間。此外，下週三（11/27）華南雲雨帶通過，，下週四（11/28）之後乾冷空氣南下，降雨才會減少，並且持續到下週末。