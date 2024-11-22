影響台灣一整週的東北季風仍然持續中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，今天水氣有慢慢減少的趨勢，主要降雨集中在「桃園以北、宜蘭、花蓮」，明後天（11/23、11/24）雨勢會更為趨緩，下週一（11/25）天氣最好，下週二（11/26）過後有鋒面和可能報到的冷氣團侵襲，北台灣低溫可能下探到12至14度。
吳聖宇表示，今天清晨，台灣本島最低溫在新北石碇的15.8度，一直到週末，維持北東全天偏涼、中南日夜溫差大的天氣，北部、東北部白天高溫20至23度，花東高溫23至26度，中南部高溫26至28度，夜晚清晨在中部以北、東北部、花東縱谷內的空曠地區，低溫仍可能下探到16至18度，都市低溫也有機會降到18至20度。
不過今天華南雲雨帶遠離，水氣慢慢變少，桃園以北、宜蘭、花蓮仍有短暫陣雨，雨量和前兩天相比有減少，大多是小雨或飄雨，中南部多雲到晴。明後天水氣更少，僅剩大台北東側、基隆北海岸、東北角、宜蘭、花蓮有雨，其它地區多雲到晴。
吳聖宇說明，下週一降雨少，溫度回升，北部、東北部白天高溫24至26度，花東26至28度，中南部機會來到28至30度；下週二有鋒面通過，東北季風跟著增強，北部、東半部有短暫陣雨，同時溫度下降轉涼，北部、東北部白天高溫降回20至23度，花東24至26度，中南部26至28度。
目前天氣預報來看，下週四（11/28）至下週末，中部以北、東北部、花東縱谷內空曠地區低溫可能下探到12至14度，台北市區低溫也有機會降到14度或以下，達到大陸冷氣團的標準；後續一直到12月初，「極渦低壓」仍將盤旋在日本附近，冷空氣有陸續南下的機會，可能溫度較低的情況會持續一段時間。
此外，下週三（11/27）華南雲雨帶通過，不僅北部、東半部有降雨，中部、南部山區也有些局部雨勢，下週四（11/28）之後乾冷空氣南下，降雨才會減少，並且持續到下週末。
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不過今天華南雲雨帶遠離，水氣慢慢變少，桃園以北、宜蘭、花蓮仍有短暫陣雨，雨量和前兩天相比有減少，大多是小雨或飄雨，中南部多雲到晴。明後天水氣更少，僅剩大台北東側、基隆北海岸、東北角、宜蘭、花蓮有雨，其它地區多雲到晴。
吳聖宇說明，下週一降雨少，溫度回升，北部、東北部白天高溫24至26度，花東26至28度，中南部機會來到28至30度；下週二有鋒面通過，東北季風跟著增強，北部、東半部有短暫陣雨，同時溫度下降轉涼，北部、東北部白天高溫降回20至23度，花東24至26度，中南部26至28度。
目前天氣預報來看，下週四（11/28）至下週末，中部以北、東北部、花東縱谷內空曠地區低溫可能下探到12至14度，台北市區低溫也有機會降到14度或以下，達到大陸冷氣團的標準；後續一直到12月初，「極渦低壓」仍將盤旋在日本附近，冷空氣有陸續南下的機會，可能溫度較低的情況會持續一段時間。
此外，下週三（11/27）華南雲雨帶通過，不僅北部、東半部有降雨，中部、南部山區也有些局部雨勢，下週四（11/28）之後乾冷空氣南下，降雨才會減少，並且持續到下週末。