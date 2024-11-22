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連續2年、生涯第3次獲得美國職棒大聯盟最有價值球員獎（MVP）的洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，22日在確定獲獎後受訪時，談及了將要挑戰美國職棒的日本新星佐佐木朗希，他表示自己沒有對這位學弟進行招募，也相信他無論去哪一隊都可以取得好成績。佐佐木朗希今年休賽季決定挑戰大聯盟，目前道奇隊被認為是最有機會得到他的球隊，原因正是大谷翔平和山本由伸兩位日本隊國手在陣中，能夠對佐佐木造成巨大吸引力。不對此大谷今天做出澄清，強調沒有做過招募行為。在今天獲得國聯MVP後受訪時，大谷翔平被問及是否曾招募佐佐木加入道奇一事，他也做出回應，日本媒體《中日體育》寫道：「並沒有特別招募他。去年在（WBC）日本國家隊時，我們是隊友，（山本）由伸也是如此。但無論是在賽季期間還是其他時間，我們之間的互動都是很自然的，像朋友一樣交談。我尊重他的意見。他不管選擇哪支球隊，我相信他都能夠取得優異的成績。」佐佐木朗希現效力於千葉羅德海洋隊，球隊已同意他挑戰大聯盟。他計劃於下賽季通過入札制度（Posting System）進行轉會。大谷與佐佐木曾在2023年的世界棒球經典賽（WBC）中一同代表侍日本隊出戰。目前，美國媒體普遍報導指出，佐佐木的潛在新東家很可能是道奇，因為大谷與山本由伸也都在該隊，這使得道奇成為他的有力選擇之一。佐佐木朗希目前效力於日本職棒（NPB）千葉羅德海洋隊。他在2020年正式開始職業生涯開始後迅速吸引了廣泛的關注，他的驚人球速。他的直球速度能達到時速100 mph（約161公里/小時），甚至在2022年創下單場19次三振並連續投出13名打者的紀錄，成為當今最受矚目的年輕投手之一。佐佐木出身於岩手縣，從高中時期就已經展現出驚人的實力，高三時在全國高中棒球錦標賽（甲子園）投出160公里的速球。儘管由於2011年東日本大震災的影響，他的家鄉受創嚴重，佐佐木並未因此放棄棒球夢，而是在日本棒壇快速崛起。除了速球外，他還擁有犀利的變化球，讓他被稱為「令和怪物」。目前，佐佐木正計劃挑戰美國職棒大聯盟，並預計會受到多支球隊的青睞。許多棒球專家認為，他有可能成為下一個在大聯盟取得成功的日本投手接班人。