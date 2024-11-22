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勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑不堪長期職場霸凌輕生，輿論炸鍋，勞動部長何佩珊20日宣布請辭，行政院長卓榮泰、總統賴清德也先後道歉，而被控霸凌的分屬長謝宜容，20日晚間終於發出聲明道歉，但仍強調自己與吳姓員工輕生無關。對此，吳姓公務員母親怒批霸凌行徑惡毒，「太過分了，政府怎麼會這樣做」，如今只希望還他們一個清白。勞動部19日公布輕生案調查報告顯示，謝宜容雖然有不當管理，但並非造成吳員輕生的直接原因，甚至提及謝宜容對同仁工作上之要求「目的良善」，引起輿論炸鍋。而謝宜容20日晚間發出的12點聲明，更強調自己與吳姓員工輕生無關，並駁斥近期外界對她的各項指控。根據《壹電視》報導，吳母對此表示，自己育有5名子女，都是他的寶貝孩子，自己從小都沒打過他們，怒批霸凌行為惡毒，「太過分了，政府怎麼會這樣做，我可憐的孩子，我叫他不要做了，我們家又不是沒飯吃，給人家這樣虐待」。吳母表示，如今她沒什麼好說的，只希望還給他們一個清白，不要讓他們被冤枉就好。