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▲兒童顱內高壓風險相當高，可能導致永久性的神經功能缺損，甚至造成猝死，嘔吐是其常見症狀。（示意圖／取自Pxhere）

12歲的吳小妹近1個月反反覆覆頭痛、嘔吐，最近幾天甚至走路不穩、視力惡化，家長帶去大醫院檢查，發現腦中有一顆3、4公分大的腫瘤，而且壓迫到腦幹，經緊急手術後，病理報告為小腦髓母細胞瘤，後續將安排化學治療與放射治療。成大醫院神經外科主治醫師陳又寧說，為患者進行頭部電腦斷層、核磁共振檢查後，發現後顱窩有3到4公分大的腫瘤，並且有腦幹壓迫、腦部積水等情形，因此儘速安排後顱窩腫瘤切除手術及水腦引流，病理報告則證實是屬於惡性腫瘤的小腦髓母細胞瘤。陳又寧表示，患者的頭痛、嘔吐等症狀，在術後獲得緩解，視力也有改善，後續則由小兒血液腫瘤科醫師評估其他腫瘤療法。對於兒童顱內高壓，陳又寧指出，其風險相當高，可能導致永久性的神經功能缺損，甚至造成猝死，而嘔吐是兒童顱內壓過高的常見症狀，卻也常被輕忽，可能誤認為急性腸胃炎，導致家人沒有第一時間帶到兒童神經科、兒童神經外科就醫。針對顱內高壓症狀，陳又寧表示，包括視力模糊、步態不穩、嗜睡，嚴重時甚至會發生癲癇或昏迷，而除了腫瘤之外，腦出血、顱內血管畸形、感染、發炎等，都可能引發兒童顱內高壓，需要及時診斷並擬定治療計畫，千萬不可輕忽。陳又寧強調，造成顱內壓過高的病症，常常需要神經外科醫師手術介入，而這類手術難度較高，但近年來由於技術、設備和影像系統大幅進展，已顯著提升安全性。藉由神經內視鏡與微創器械輔助，可縮小手術範圍，減少術中腦部的曝露，並能尋求較安全的手術路徑，降低手術風險。此外，如今這類手術在術中還可透過神經偵測器確認神經功能變化，若病人可充分配合，透過清醒開顱手術，更能精確、即時掌握病人的神經功能。陳又寧提醒，當兒童出現原因不明的劇烈嘔吐，尤其伴隨其他神經症狀時，應警覺是可能威脅生命的顱內高壓，並及時與醫療團隊充分討論手術風險與治療計畫，切勿因恐懼手術而耽誤治療時機。