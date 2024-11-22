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▲洋基當家球星「法官」Aaron Judge，今（22）以全票當選美聯MVP，成為繼1956年的Mickey Mantle後，洋基隊史第二位以全票當選的MVP。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒（MLB）今（22）日公布年度MVP獲獎人選，國聯由洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平拿下，美聯方面由紐約洋基「法官」Aaron Judge獲得，兩人今年在MVP票選中，都拿下30張第一名選票，以全票當選之姿獲得年度MVP，創下大聯盟93年來第一次連續兩年出現兩位全票當選MVP的紀錄。上賽季效力洛杉磯天使隊的大谷，繳出打擊率3成04、40轟、151支安打的表現，亞特蘭大勇士Ronald Acuna Jr.則繳出3成07打擊率，41轟、73盜、217支安打，兩人最終在年度MVP決選中，都以全票之姿當選，創下大聯盟92年來首次兩聯盟年度MVP，都獲得全票肯定。相隔一年，大谷轉戰道奇表現更上一層樓，創下MLB史上第一次的單季「50轟50盜」，例行賽繳出197支安打，54轟、59盜、130分打點，打擊三圍.310／.390／.646的鬼神成績，Judge在今年例行賽留下打擊率3成22，58轟、144分打點、上壘率0.458、長打率0.701、OPS1.159，最終兩位選手都以全票當選年度MVP，再度創下大聯盟新紀錄。此外大谷也成為大聯盟史上第一位以「指定打擊」MVP，同時也是史上第一位三次以全票當選MVP的球員，而Judge則是成為美聯史上第17位拿下複數MVP的球星，也是繼1956年的Micky Mantle以來，洋基隊史第二位全票當選MVP的選手。