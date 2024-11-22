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▲小S戒酒後第一跳，隨著音樂舞動的樣子看起來相當陶醉。（圖／取自小S IG）

小S（徐熙娣）愛喝酒的形象深植人心，但20日她卻在IG宣布已經戒酒，更寫下「跟酒精鬧翻後的第一支舞」，影片曝光後，粉絲大讚她戒酒後簡直回春10歲。不過也有人質疑小S戒酒的決心，她則幽默回應，發現在一起太久只有彼此傷害，她語帶保留的說，當更成熟時有機會復合。小S先前才發布一支跳舞影片，透露已經戒酒一段時間並寫下，「跟酒精鬧翻後的第一支舞：zumba with Katie」，畫面中可以看到小S身穿黑色運動背心以及紅色瑜珈褲，隨著音樂搖擺的姿態看起來相當陶醉。影片一曝光，立即吸引百萬網友前來觀看，紛紛留言誇讚小S，「跟酒精鬧翻簡直大回春，最近幾集也沒有大舌頭了」、「狀態真的又上巔峰」、「熙娣最近回春好美」。影片更是被轉發至微博，關鍵字「小S戒酒後狀態」還登上熱搜榜。不過也有粉絲虧小S，「真的鬧翻了嗎？回不去了嗎？」、「感覺不久之後就會復合」，她也幽默回應，「發現在一起太久，只有彼此傷害！也許有一天和好，但希望是珍惜、享受跟它在一起的時刻，而不是忘光光，隔天想死」、「復合可以，當我們都變成熟，不會過度依賴時」。