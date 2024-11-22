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▲22日凌晨，高雄市湖內區正義一路某民宅，雙方人馬疑因債務糾紛，爆發槍擊命案，釀1死1命危慘劇。（圖／翻攝畫面）

22日凌晨1時許，高雄市湖內區正義一路某民宅，發生槍擊命案，蘇姓男子與37歲林姓男子有債務糾紛，今天凌晨，林男夥同友人周男、林女前往討債，蘇男也找來友人賴男助陣，雙方一見面爆發衝突，賴男持槍掃射，卻誤傷蘇男的44歲胞弟，並擊中周男的胸口，林男右手遭子彈打傷。賴男眼見事情鬧大，犯案後逃離現場，蘇男胞弟送醫搶救不治，周男仍在急救中，警方獲報趕抵，全案持續調查中。據了解，蘇男與林男有8萬元的債務糾紛，今天凌晨，林男找來友人周男及林女，前往蘇男住處討債，蘇男得知後，也找來槍手賴男助陣。林男剛剛到蘇男住處時，賴男就駕車趕抵，雙方一見面隨即爆發衝突，賴男持槍狂開了2、3槍，混亂中，子彈擊中蘇男的胞弟的腹部，以及對方人馬周男的胸口，2人當場失去意識，林男也因衝上前搶奪槍枝，遭棍棒毆打受傷，右手遭流彈打傷，場面一度混亂。警消獲報後趕抵，立即將3名傷者送醫搶救，蘇男胞弟傷重宣告不治，周男目前仍在加護病房搶救中，林男經治療無生命危險。警方於現場採證鑑識，發現留有子彈、空彈殼及些許毒品，全案擴大偵辦中，警方也將追查槍枝來源等。