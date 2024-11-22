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▲男性50歲後，約5成會開始出現攝護腺肥大引起的症狀。（圖／NOWnews資料照）

59歲高先生健檢時發現有輕度攝護腺肥大，於是開刀治療，術後半年原本尿流順暢，再過半年卻感到排尿比起術前更困難，決定就醫檢查，才發現是膀胱頸攣縮，進行「銩雷射攝護腺剜除手術」後，終於告別解尿不順的煩惱。書田診所泌尿科主任張雲筑表示，攝護腺會因為慢性發炎、男性荷爾蒙刺激及年紀增加等因素，逐漸增生肥大，進而影響下泌尿道功能，出現排尿斷斷續續且感覺尿不乾淨、尿流緩慢、尿完滴滴答答不停、頻尿、尿急感、夜尿等症狀，且症狀將隨著肥大程度增長日益嚴重。據統計，男性50歲後，約5成會開始出現攝護腺肥大引起的症狀，80歲以上盛行率更高達8成。針對攝護腺肥大的治療，張雲筑說，治療選擇多元，若藥物治療不理想，可採行微創內視鏡手術，但有部分患者經手術治療後，產生膀胱頸攣縮併發症，導致排尿再度不順，其發生原因與患者有慢性泌尿道感染、代謝性疾病、心血管疾病等有關，或本身體質容易有疤痕增生，也會提高發生機率。此外，若患者的攝護腺較小，若造成尿路阻塞，多會建議積極治療，不過在手術過程中要找到最適切的切除界限，會比中、大型攝護腺更難，發生膀胱頸攣縮的風險也較高。對於銩雷射攝護腺剜除手術， 張雲筑說明，此術式合併膀胱頸黏膜保留的技術，是書田泌尿科團隊經多年手術經驗、不斷優化的技巧，除可精確找出天然膀胱頸與肥大組織的交界，且維護膀胱頸的同時，仍能將攝護腺肥大增生處清除乾淨，並有出血少、組織熱傷害較淺的優點，適合高齡、有多重共病的個案。張雲筑指出，書田診所泌尿科於今（2024）年榮獲世界泌尿內視鏡學及泌尿外科技術大會肯定，受邀前往韓國發表此手術，分享近5年小於40毫升的小型攝護腺肥大患者，術後追蹤未出現膀胱頸攣縮併發症的成果，並獲得各國與會醫師肯定。張雲筑提醒，攝護腺肥大的泌尿道症狀會隨年齡惡化，甚至嚴重影響日常生活，建議當出現排尿頻繁、明顯餘尿感、尿流細而慢等症狀，不論是否曾接受攝護腺手術，均應及早就醫檢查，才能儘速疏通下水道。