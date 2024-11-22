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近期有兩名前往寮國旅遊的19歲澳洲女生因喝到摻入甲醇的雞尾酒而緊急送醫，其中一名年輕女子在昨（21）日喪命，成為第四起在寮國因喝假酒而死亡的外籍旅客案例。澳洲總理阿爾巴尼斯在國會上表示，死者是19歲的比安卡·瓊斯。她上個星期在寮國渡假城鎮萬榮（Vang Vieng）喝酒後身體不適，接著被轉送到鄰國泰國的一家醫院救治，但不幸在21日過世。泰國警方告訴路透社，負責診治瓊斯的醫生指瓊斯的死因是飲用假酒而釀成甲醇中毒。由於她體內甲醇的含量很高，導致大腦腫脹。阿爾巴尼斯說，與瓊斯同行的另一名19歲女子也出現甲醇中毒情況，目前在醫院救治，情況危急。據悉，有兩名丹麥公民和一名美國公民也因為在萬榮飲用了摻有甲醇的酒後死亡，約12名遊客則出現身體不適的症狀。