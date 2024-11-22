總統府今（22）日宣布，總統賴清德將在下周展開「繁榮南島，智慧永續」之旅，預計11月30日啟程，率團訪問友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國，於12月6日抵達國門，而這也是賴清德520上任後，首度出訪友邦行程。

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總統府今天上午10時舉行「總統出訪太平洋友邦記者會」，包含發言人郭雅慧、外交部政務次長田中光出席。郭雅慧表示，今年適逢我國與太平洋邦交國吐瓦魯國建交45週年、與馬紹爾群島共和國建交26週年，以及與帛琉共和國建交25週年，賴清德總統預計率團訪問友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國，展開「繁榮南島，智慧永續」之旅。

郭雅慧表示，今年5月，我國太平洋3友邦元首，包括馬紹爾群島海妮總統、吐瓦魯戴斐立總理、帛琉惠恕仁總統都率團來台，參加總統就職典禮，上個月，吐瓦魯戴斐立總理又再次來訪，擔任我國國慶大典主賓，除了展現對台灣強勁支持，也當面再一次盛情邀請賴清德回訪。

郭雅慧提到，為了積極正面回應太平洋3友邦的熱情邀約，展現我對太平洋友邦的重視，持續深化我國與友邦緊密友好夥伴關係，賴清德率團回訪友邦。

郭雅慧指出，這次出訪以「繁榮南島，智慧永續」為名，賴清德期許核心目標達到三個永續，第一、是智慧永續，與友邦分享經驗，共同建立經濟韌性；第二、是民主永續，藉由此行與有共同價值理念的民主夥伴深化合作；第三、邦誼永續，期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎上，各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。

郭雅慧提到，訪問團成員包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、總統府副秘書長張惇涵，僑委會委員長徐佳青，海委會主委管碧玲，原民會主委曾智勇，衛福部次長林靜儀等部會首長，共同見證具體合作成果。

郭雅慧說，賴清德此行出訪，將分別會晤馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理戴斐立，以及帛琉總統惠恕仁，就雙邊重要合作計畫、太平洋地區及國際議題充分交換意見，也將在馬紹爾群島與帛琉國會發表演說，參觀雙邊重點合作計畫，藉此彰顯台灣走向世界的承諾，與友邦攜手共榮發展的理念。

此外，賴清德也將款宴僑胞，以及我駐三友邦大使館、技術團、醫療團人員與眷屬，表達政府的重視與慰勉。


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