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郭雅慧表示，今年5月，我國太平洋3友邦元首，包括馬紹爾群島海妮總統、吐瓦魯戴斐立總理、帛琉惠恕仁總統都率團來台，參加總統就職典禮，上個月，吐瓦魯戴斐立總理又再次來訪，擔任我國國慶大典主賓，除了展現對台灣強勁支持，也當面再一次盛情邀請賴清德回訪。
郭雅慧提到，為了積極正面回應太平洋3友邦的熱情邀約，展現我對太平洋友邦的重視，持續深化我國與友邦緊密友好夥伴關係，賴清德率團回訪友邦。
郭雅慧指出，這次出訪以「繁榮南島，智慧永續」為名，賴清德期許核心目標達到三個永續，第一、是智慧永續，與友邦分享經驗，共同建立經濟韌性；第二、是民主永續，藉由此行與有共同價值理念的民主夥伴深化合作；第三、邦誼永續，期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎上，各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。
郭雅慧提到，訪問團成員包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、總統府副秘書長張惇涵，僑委會委員長徐佳青，海委會主委管碧玲，原民會主委曾智勇，衛福部次長林靜儀等部會首長，共同見證具體合作成果。
郭雅慧說，賴清德此行出訪，將分別會晤馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理戴斐立，以及帛琉總統惠恕仁，就雙邊重要合作計畫、太平洋地區及國際議題充分交換意見，也將在馬紹爾群島與帛琉國會發表演說，參觀雙邊重點合作計畫，藉此彰顯台灣走向世界的承諾，與友邦攜手共榮發展的理念。
此外，賴清德也將款宴僑胞，以及我駐三友邦大使館、技術團、醫療團人員與眷屬，表達政府的重視與慰勉。