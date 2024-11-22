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▲紐約大都會當家球星Francisco Lindor，本季出賽152場，打擊率2成73，轟出33支全壘打和91分打點，OPS為.844。他同時肩負游擊手的防守重任，並成功帶領球隊進入季後賽。但國聯MVP競選不敵大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平於今（22）日被全美棒球記者協會（BBWAA）評選為2024年國家聯盟的最有價值球員（MVP），這是他連續2年、職業生涯第3次獲得該榮譽。紐約大都會游擊手Francisco Lindor本季表現也十分優異，一度被認為是大谷的競爭者，但結果出來，他沒有獲得任何第一名選票，紐約媒體《SNY》也感嘆這場較量根本毫無懸念，直言：「擊敗他（大谷）的可能性接近於零。」去年因右肘手術而在本季僅專注打擊的大谷翔平，以生涯新高的54支全壘打和130分打點奪得國聯兩個打擊單項冠軍，打擊率3成10位列聯盟第2。另外他的盜壘次數大幅增加，達到MLB歷史上首次「50轟50盜壘」紀錄，並進一步延伸至「54轟59盜」，創下史上空前、也可能絕後的鬼神紀錄。Lindor本季出賽152場，打擊率2成73，轟出33支全壘打和91分打點，OPS為.844。他同時肩負游擊手的防守重任，並成功帶領球隊進入季後賽。此前從未有指定打擊球員贏得MVP的歷史，因此紐約媒體曾認為守備會成為Lindor獲獎的巨大優勢。但結果顯示，大谷翔平獲得了國聯MVP 30張第一名選票，以全票當選。紐約本地媒體《SNY》記者Danny Abriano也被大谷表現給折服，在文章標題中寫道：「在國聯MVP獎項競爭中，Francisco Lindor被大谷翔平給擊敗。」文章指出，「Lindor在攻守兩端表現出色，度過了一個怪物般的賽季。然而，大谷僅作為指定打擊的表現無人能敵。他是史上第一位單賽季達成50轟50盜的球員，擊敗他的可能性接近於零。」