速食店優惠吃法整理！近幾年通貨膨脹，許多餐廳業者不斷調漲價格，就連速食店也都紛紛喊漲，不過只要跟著活動檔期走的話，其實還是能用便宜價格買到超優惠的餐廳，並且飽餐一頓！近日就有網友分享自己吃速食店的幾大買法，其中包括必勝客、麥當勞99元套餐吃法，而漢堡王則是花費138元就能吃超飽，引起討論。
一名網友在社群平台「Dcard」貼文指出「分享一下我最近珍藏百元左右的套餐給大家，必勝客現在有尖叫自由點，一個個人披薩加上副食跟飲料，原本200多元，現在只要99元，直接打5折以上，另外還有149元的搭配可以選，也是省上百元；而麥當勞最近也有推出99元套餐，麥香雞有薯條有飲料，折價大約是40元；漢堡王則是1+1的69元買兩套可以吃超飽。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「必勝客自由點超級讚的！99元超便宜」、「推必勝客的自由點，單點大披薩只要199元，只有10天的樣子」、「CP值最高的是必勝客大披薩199元吧，絕對吃不完可以分兩餐，麥當勞99元套餐也不錯啦！」、「漢堡王兩套1+1吃下來可以超飽，只要138元很划算。」
速食店內行點法公開！必勝客、麥當勞99元就能吃飽
而網友提到的速食店點法，有些是最近所推出的限時優惠，像是必勝客的「尖叫自由點」，是為了歡慶中華隊12強棒球賽晉級前往日本東京巨蛋，限時回歸的活動；而麥當勞99元套餐則是歡慶APP周年慶！《NOWnews》特別整理這些速食店的優惠活動內容、時間、價格，提供給民眾一次看懂！
🟡必勝客「尖叫自由點」
📍活動時間：即日起至12月2日/限定平日11時至14時使用
📍活動內容：詳情品項參見表格或至必勝客官網查看
輸入「91099」優惠碼：主食（四選一）+副食薯金幣（小）+百事可樂330ml一罐套餐價99元
輸入「91149」優惠碼：主食（六選一）+副食（三選一）+飲料（二選一）套餐價149元
輸入「94199」優惠碼：單點5款大披薩199元起，另可加40元升級5款口味
輸入「94299」優惠碼：單點8款大披薩299元起
🟡麥當勞「99元套餐」
📍活動時間：即日起至2025年1月14日
📍活動內容：詳情可至麥當勞官網查看
99元有省餐：含麥香鷄/麥香魚搭配中薯及38元冷/熱飲，現省37元起
129元超省餐：含麥香鷄/麥香魚搭配四塊原味麥克鷄塊、中薯及38元冷/熱飲，現省55元起
🟡漢堡王「1+1」69元點法
📍活動時間：常駐菜單（AB區69元任選搭配）
📍活動內容：詳情參考菜單或至漢堡王官網查看
A區（脆洋蔥牛肉堡/田園烤牛堡/雙起士牛肉堡/單奔牛肉堡/經典脆雞堡/5塊雞塊/勁濃起士薯）七選一
B區（小玉米濃湯/小薯條/小杯飲料/蘋果派）四選一
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「必勝客自由點超級讚的！99元超便宜」、「推必勝客的自由點，單點大披薩只要199元，只有10天的樣子」、「CP值最高的是必勝客大披薩199元吧，絕對吃不完可以分兩餐，麥當勞99元套餐也不錯啦！」、「漢堡王兩套1+1吃下來可以超飽，只要138元很划算。」
速食店內行點法公開！必勝客、麥當勞99元就能吃飽
而網友提到的速食店點法，有些是最近所推出的限時優惠，像是必勝客的「尖叫自由點」，是為了歡慶中華隊12強棒球賽晉級前往日本東京巨蛋，限時回歸的活動；而麥當勞99元套餐則是歡慶APP周年慶！《NOWnews》特別整理這些速食店的優惠活動內容、時間、價格，提供給民眾一次看懂！
🟡必勝客「尖叫自由點」
📍活動時間：即日起至12月2日/限定平日11時至14時使用
📍活動內容：詳情品項參見表格或至必勝客官網查看
輸入「91099」優惠碼：主食（四選一）+副食薯金幣（小）+百事可樂330ml一罐套餐價99元
輸入「91149」優惠碼：主食（六選一）+副食（三選一）+飲料（二選一）套餐價149元
輸入「94199」優惠碼：單點5款大披薩199元起，另可加40元升級5款口味
輸入「94299」優惠碼：單點8款大披薩299元起
🟡麥當勞「99元套餐」
📍活動時間：即日起至2025年1月14日
📍活動內容：詳情可至麥當勞官網查看
99元有省餐：含麥香鷄/麥香魚搭配中薯及38元冷/熱飲，現省37元起
129元超省餐：含麥香鷄/麥香魚搭配四塊原味麥克鷄塊、中薯及38元冷/熱飲，現省55元起
🟡漢堡王「1+1」69元點法
📍活動時間：常駐菜單（AB區69元任選搭配）
📍活動內容：詳情參考菜單或至漢堡王官網查看
A區（脆洋蔥牛肉堡/田園烤牛堡/雙起士牛肉堡/單奔牛肉堡/經典脆雞堡/5塊雞塊/勁濃起士薯）七選一
B區（小玉米濃湯/小薯條/小杯飲料/蘋果派）四選一