大谷愛妻田中真美子優雅笑顏引熱議！全美棒球記者協會（BBWAA），今（22）日公布2024年賽季的MVP得主，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，以全票之姿獲頒國聯MVP，成為史上第二位跨聯盟拿下MVP的球員。大谷翔平連續2年獲選MVP，在去年的獲獎訪談中，帶著愛犬Decoy現身，引起廣大迴響，如今，身邊再多一位愛妻田中真美子，一同共享榮耀時刻，而她優雅且溫柔的笑顏，也再度掀起日本網友的熱烈討論。
前年1人1狗組合 升級溫馨小家庭
去年還在為洛杉磯天使隊效力時，大谷翔平就以全票獲選美聯MVP，該賽季他轟出44轟，同時繳出10勝5敗、防禦率3.14的成績，可以說是「二刀流」的巔峰。當時接受頒獎訪談時，大谷翔平和Decoy「1人1犬」的可愛組合，在一夕間爆紅，甚至有掀起日本民眾對科克爾犬的狂熱。
如今在相隔一年後，大谷翔平達成50轟、50盜的偉大成就，並帶領道奇拿下世界大賽冠軍，如同外界預期，以全票獲選國聯MVP，這是他連續第2年，且生涯第3度獲獎。
夫妻互動超可愛 日網友瘋狂
不過在頒獎的連線現場，大谷翔平身邊多了他的愛妻田中真美子，而Decoy則坐在2人之間，儼然是個溫馨小家庭。田中真美子在轉播畫面中，2人得知獲獎後，沒有像一般夫妻擁抱致意，而是開心碰拳為大谷翔平慶祝，互動相當可愛。
並且，在事後的訪問，田中真美子舉止優雅，且不時露出微笑，引發日本網友熱議。紛紛留言讚歎：「看到真美子、Decoy一起領獎好開心」、「真美子真的好漂亮」、「真美子看起來好優雅」、「不只是外貌，行為舉止也很優雅」、「衣服顏色雖然樸素，但是別緻」、「有個謙虛而優雅的妻子真是太好了」、「她也太美了吧」等。
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去年還在為洛杉磯天使隊效力時，大谷翔平就以全票獲選美聯MVP，該賽季他轟出44轟，同時繳出10勝5敗、防禦率3.14的成績，可以說是「二刀流」的巔峰。當時接受頒獎訪談時，大谷翔平和Decoy「1人1犬」的可愛組合，在一夕間爆紅，甚至有掀起日本民眾對科克爾犬的狂熱。
如今在相隔一年後，大谷翔平達成50轟、50盜的偉大成就，並帶領道奇拿下世界大賽冠軍，如同外界預期，以全票獲選國聯MVP，這是他連續第2年，且生涯第3度獲獎。
夫妻互動超可愛 日網友瘋狂
不過在頒獎的連線現場，大谷翔平身邊多了他的愛妻田中真美子，而Decoy則坐在2人之間，儼然是個溫馨小家庭。田中真美子在轉播畫面中，2人得知獲獎後，沒有像一般夫妻擁抱致意，而是開心碰拳為大谷翔平慶祝，互動相當可愛。
並且，在事後的訪問，田中真美子舉止優雅，且不時露出微笑，引發日本網友熱議。紛紛留言讚歎：「看到真美子、Decoy一起領獎好開心」、「真美子真的好漂亮」、「真美子看起來好優雅」、「不只是外貌，行為舉止也很優雅」、「衣服顏色雖然樸素，但是別緻」、「有個謙虛而優雅的妻子真是太好了」、「她也太美了吧」等。