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▲大谷翔平去年和愛犬「Decoy」一起接受MVP頒獎，受到日本網友熱烈討論。（圖／取自大聯盟官方推特）

大谷愛妻田中真美子優雅笑顏引熱議！全美棒球記者協會（BBWAA），今（22）日公布2024年賽季的MVP得主，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，以全票之姿獲頒國聯MVP，成為史上第二位跨聯盟拿下MVP的球員。去年還在為洛杉磯天使隊效力時，大谷翔平就以全票獲選美聯MVP，該賽季他轟出44轟，同時繳出10勝5敗、防禦率3.14的成績，可以說是「二刀流」的巔峰。如今在相隔一年後，不過在頒獎的連線現場，大谷翔平身邊多了他的愛妻田中真美子，而Decoy則坐在2人之間，儼然是個溫馨小家庭。紛紛留言讚歎：「看到真美子、Decoy一起領獎好開心」、「真美子真的好漂亮」、「真美子看起來好優雅」、「不只是外貌，行為舉止也很優雅」、「衣服顏色雖然樸素，但是別緻」、「有個謙虛而優雅的妻子真是太好了」、「她也太美了吧」等。