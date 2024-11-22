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因勞動部勞發署北分署發生公務員工作壓力大、AI標案屢遭退件，以及疑似受到職場霸凌，選擇輕生，勞動部長何佩珊今（22）日也以負起政治責任為由請辭獲准，結束自己逾6個月的部長任期。回顧何佩珊歷程，她從輔仁大學大眾傳播系畢業後投身農運、工運等社會運動，甚至為此休學、遭判刑。1992年選後，她進入現任民進黨立法院黨團總召柯建銘辦公室擔任辦公室主任，被視為柯建銘的「左右手」。經過長時間國會歷練，她逐步進入民進黨決策圈，2009年至2016年兼任民進黨政策委員會副執行長，並在蔡英文政府執政8年間，進入行政院擔任政務副秘書長，扮演行政院與立法院溝通協調的角色。今年4月20日，她回歸起點，選擇離開長年經營的立院、政院，轉戰賴清德政府首任勞動部長。但她確認接任部長所獲得的驚訝聲，比掌聲來得多。其中原因是她雖然是勞團出身，但也是2016年、2018年《勞基法》修法的重要推手，當時勞工團體視她為《勞基法》修惡主要打手之一，難期待她在勞權推動、勞保改革上有大破大立的表現。事實上，當外界昂首看何佩珊新官上任後，能提出勞保新作法，避免勞保年金在賴清德任內破產；但她僅做出信心喊話「只要政府在，勞保不可能倒」，延續過往跟行政院伸手要撥補預算的保守作法。其次，棘手的缺工、移工難題一向難取得平衡。一方面產業期盼，政府迅速引進移工，以較低成本解決需才孔亟。但國內工會、勞團則警告，企圖以移工解決恐排擠本國勞工工作、忽視移工權益。對此，何佩珊採取「折衷作法」，先定調「缺工不能等於低薪」、「移工不是唯一解方」，踩穩優先維護、提升勞動權益的前提下談論，也祭出中壯年就業方案，更向資方喊話應重視本國勞工權益。另一方面，她任內也延續既有政策，加速與印度政府洽談在社會頗具爭議的「印度移工」計畫，也推出解決國內短期照顧者人力需求的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，試圖在資方、勞方夾縫間穩定走自己的路。但當各界以為何佩珊的穩定作風可以延續下去之際，卻也捲入「北分署霸凌案」的風暴當中。即便涉及霸凌的勞發署北分署長謝宜容，並非何佩珊任內所任命；年初陳情草草了事時，何佩珊也並未在位。但身為事件爆發時的勞動部長，就沒有選擇戰場權利，只能親上火線。可惜的是，何佩珊對整起事件掌握度、危機處理速度都差強人意，再加上謝宜容始終未出面，事後態度也不符合社會要求，呈現出「該負責的分署長神隱，不知情的部長被迫出來鞠躬道歉、流淚」的怪象。這種處理也讓原本可能在勞動部內撫平的星星之火，一口氣炎上到行政院長卓榮泰、總統賴清德都要出面道歉的政治風暴及社會重大案件。然而，何佩珊在整起事件未必須承擔「行政責任」，但身為政務官，終究難逃過「政治責任」，前者指「因行政決策錯誤而負責」，後者是「無論成敗，只要全民認定不適任就得負責」，成為未來所有政務官一大警惕。