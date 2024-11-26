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為了讓年輕人有發聲倡議的管道，《NOWnews今日新聞》今（2024）年首度舉辦公民提案競賽。台北市中山女中高二學生林彥誼、陳禹心打敗群雄，以「創造更好的台灣教育 展望未來課綱」為題，勇奪首獎。林彥誼與陳禹心組隊報名，並將隊伍取名為《杜芬舒斯博士的邪惡課綱》。被問到隊名藏有什麼巧思？陳禹心解釋：「隊名是改編動畫《飛哥與小佛》中杜芬舒斯博士的邪惡企業，這個反派角色很多發明看起來像是毀滅社會，但細究他的設計就能發現，換個方式使用可以為人類帶來福祉。如同我們的課綱，提出很多革新性的概念，剛開始可能很雜亂，可是我們覺得，應該和杜芬舒斯博士一樣追求突破與創新，才有辦法應對未來世界的變化。」林彥誼補充，台灣因為有台積電這個世界性的企業，讓整個社會有種「重理輕文」的風氣，好像父母都希望子女未來最大目標就是進入台積電。她認為在科技日新月異下，必須思考背後為人們帶來的一些動盪，比方人權與隱私相關議題，這就是她們推廣社會教育的目的。陳禹心表示，她們主張改變現有的教學模式，針對歷史、公民、哲學等人文社科課程，比起直接告訴學生一個定論，更應該引導學生綜合觀察所得資訊，進行自主判斷，從而形成對某一事件或議題的看法與評價。在資訊量爆炸的時代，她們提出的未來課綱，希望所培養出的學生不輕易被煽動，不盲從權威或單一觀點，而是能夠保持冷靜、清晰的頭腦，保有自己的判斷。至於該如何執行？她們提出「探究與實作2.0」。陳禹心舉例，比方課程中探討選舉，她們會找出AB候選人，列出雙方政見，讓學生比較之後投票。「與其了解選舉流程，我們更希望學生洞悉競選在實務上會發生什麼事。透過辯論激發更多想法，培養學生更主動關心周遭人事物。」能夠打敗眾多優秀隊伍獲得首獎，陳禹心直言不敢相信，過程中有請老師針對提案簡報給予建議，能夠獲得評審青睞，她和林彥誼也感謝《NOWnews》提供平台，讓自己的想法被更多人看見。