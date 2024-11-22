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總統賴清德520上任迄今剛滿半年，不過因勞動部公務員疑遭霸銘輕生，引發眾怒，且遭萬夫所指的勞動部勞動力發展署北分署謝宜容迄今未出面道歉，更讓民眾不滿。勞動部長何佩珊為此請辭，行政院今（22）日准辭。這是繼交通部前部長李孟諺8月被爆婚外情請辭後，賴清德政府第二名下台的政務官。李孟諺是賴清德愛將，曾任台南市政府水利局長、行政院秘書長，但8月被爆料婚外情長達10年，且對象還是中國籍女子，李孟諺當天下午就請辭獲准，在任92天，為74年來任期最短的交通部長。時任行政院發言人的陳世凱轉任交通部長迄今。何佩珊曾任民進黨立院黨團總召柯建銘的主任，民進黨政府2016年重返執政後，熟悉政策的何佩珊轉任行政院副秘書長，協助行政、立法兩院溝通，賴清德上台後，何佩珊轉任勞動部長，不過勞動部勞發署北分署公務員本月初疑遭霸凌輕生，何佩珊承諾會詳細調查，但19日何佩珊親自開記者會公布調查結果，報告內容卻反遭炎上，挨批前後矛盾，處處包庇謝宜容。何佩珊20日到立法院專案報告，藍綠立委砲火猛烈，何佩珊面對立委的質詢，不時哽咽落淚，到最後乾脆承認自己不適任部長，並向行政院長卓榮泰請辭卓揆20日未談何佩珊去留，21日行政院院會，何佩珊請假未現身，行政院今同意何佩珊請慈，勞動部長由次長陳明仁代理。