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勞發署員工遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，勞動部19日公布調查報告卻稱該名公務員輕生與謝宜容職場霸凌無關，引起眾怒。勞動部長何佩珊原本宣布，謝宜容調離北分署長一職，降調為非主管職，還強調自己無權停職，後因輿論炸鍋，才改口將對謝宜容記兩大過，予以停職。民眾黨質疑民進黨政府官官相護，今（22）日召開「民眾黨保護吹哨者 民進黨保護霸凌者」記者會，民眾黨團總召黃國昌表示，請民進黨不要繼續為了一黨之私，掩飾自己執政下的不法弊案，繼續阻礙吹哨者保護法通過。黃國昌指出，吹哨者保護法在2017年司改國是會議中已經做出決議，當時前總統蔡英文承諾台灣社會要過揭弊者保護法，從蔡英文做出承諾到現在已經2660天了，吹哨者保護法持續跳票。聯合國反貪腐公約也籲請立法院優先審議揭弊者保護法，不管是司改國是會議或聯合國反貪腐公約國際會議，清楚告訴台灣一件事，吹哨者保護法已經沒有延宕的理由。黃國昌表示，2024年我們看到的是，民進黨如何背棄過去承諾、違反在聯合國反貪腐公約的義務，甚至把司改國是會議的決議棄如敝屣，導致民進黨芭樂票跳票2660天，「請問民進黨政府還要擋多久？」從民進黨政府抗拒國會改革法案、污名化揭弊者保護法案，對照勞動部員工生命就此殞落的醜聞，全國人民都看得出來，民進黨政府就是希望自己查自己，國會不准調查，吹哨者不准吹哨，誰敢吹哨就要享有清算、追殺的權力，不准提供給吹哨者任何法律上的保護，讓在公部門明知道有不法弊案的人，乖乖把嘴巴閉上，甚至發生這麼大的悲劇，也沒有人敢在現在法治不完備的狀況下，挺身而出；台灣若還自詡為自由民主的國家，就應該對吹哨者提供必要保護。黃國昌說，民眾黨從去年大選就清楚跟所有公民宣誓，一定努力推動出哨者保護法，因此在第一個會期就提出這個法案，到這個會期終於進入委員會審查，在司法委員會審查時，歷經7小時，民進黨所有委員卻杯葛、拖延。黃國昌公布民調，86.4%民眾同意上市櫃公司納入吹哨者保護法範圍，人民意向非常清楚，請民進黨不要繼續為了一黨之私，掩飾自己執政下的不法弊案，為了讓吹哨者不敢出來揭發，繼續阻礙吹哨者保護法通過，不要繼續助長霸凌、保護貪腐，民眾黨團承諾，這個會期一定要過揭弊者保護法。