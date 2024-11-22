我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動發展署爆發職場霸凌，一名吳姓公務員疑似遭霸凌輕生，導致勞動部長何佩珊辭職下台。公務部門霸凌事件連環爆，北市府社會局也傳出疑似霸凌事件，有股長因無法控制情緒，只要對公文或報告不滿，就會對公務員大聲怒罵、咆哮，類似情形長達3年，社會局協助市府舉辦跨年活動，每日工作時間更長達16小時，導致人員流動率居高不下。北市社會局今（22）日表示，已在11月15日接獲案件通報，啟動關懷小組介入，依當事人意願約時間溝通、詢問。民進黨北市議員林亮君今日舉行「上班如地獄！台北市社會局也有霸凌！」記者會，陳情的社會局身障科兩名公務員在林亮君陪同下現身還原遭長官霸凌情形，當事人指出，自3年前到職第一天即有霸凌發生至今，更淚灑現場，直言市府IRS通報系統不能將申訴傳至其他單位，無法由府級單位處理，導致相關投訴被長官吃掉。林亮君表示，基層同仁曾於本月16、17日透過1999向府級單位申訴，但案件最後仍被分案給社會局，北市府消極的處理態度讓基層同仁大失所望。當事人A指出，社會局內缺乏女性友善措施，許多有小孩或懷孕者都會申請調離，甚至是乾脆離職，她因此有內分泌失調，許多同事則有失眠、婦科問題、泡疹等，都是環境所引起。出席記者會的台北市社會局副局長林淑娥表示，社會局有員工自己的申訴系統，11月15日IRS系統已接獲通報，立刻啟動關懷小組介入，確認是哪個科室再分案處理，19號已聯絡上當事人，約定好時間當面確認需求。林淑娥表示，社會局業務工作確實很龐雜，透過這次機會已進行體制修編，讓同仁工作負擔上有更合理的分配。媒體詢問遭指控的社會局股長，有請假，或是出面道歉嗎？林淑娥回應說，11月15日接獲通報，之後會進入了解與溝通程序，啟動關懷小組，若願意進入霸凌程序就會展開調查，調查小組有2/3成員為外部委員；考量辦公情緒，回去通盤了解狀況，這位股長可能會用請假，或是調職的方式處理，希望在一個月內能有調查結果。